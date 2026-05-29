Video | Búsqueda de Agostina Vega en Córdoba: aseguran que la joven del video con Barrelier es la menor desaparecida

La desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años de la que nada se sabe desde el sábado pasado, mantiene en vilo a toda la provincia de Córdoba. En las últimas horas, la causa sumó un dato que podría ser clave para reconstruir sus últimas horas: los abogados Fernanda Alaniz y Gono Torreani, quienes representan al padre de la menor, aseguraron que Agostina es quien aparece en una filmación junto al único detenido del caso.

Un video clave en la investigación

El estudio jurídico Alaniz Torreani confirmó a Diario RÍO NEGRO la identidad de la joven que fue captada por las cámaras de seguridad en las inmediaciones de la vivienda del sospechoso.

“Podemos confirmar que la persona que se observa ingresando al domicilio de Barrelier en el material fílmico incorporado a la causa es Agostina, circunstancia que forma parte de los elementos de prueba reunidos hasta el momento”, comunicaron a este medio desde el estudio jurídico Alaniz Torreani.

A pesar de las declaraciones que brindó el acusado ante la Justicia, la querella remarcó que la situación procesal del imputado no ha cambiado. “Corresponde señalar que Barrelier continúa siendo el único imputado en la causa, manteniéndose la investigación orientada principalmente en torno a su presunta participación en la desaparición de Agostina, situación que no se ha visto modificada con posterioridad a la declaración prestada por el nombrado”, expusieron a este medio.

Horas decisivas: allanamientos masivos y peritajes

La causa tiene como único detenido a Claudio Gabriel Barrelier, señalado como la última persona que habría estado con la menor antes de que se perdiera todo rastro de ella. Según informó Infobae, durante las últimas horas se realizaron nuevos procedimientos y peritajes para intentar reconstruir de manera precisa qué ocurrió aquella noche.

Para este viernes, las autoridades judiciales y policiales prepararon un fuerte golpe operativo. Los abogados confirmaron que durante la jornada se llevarán adelante allanamientos y diversas medidas investigativas de relevancia, contando la investigación con un importante despliegue operativo y con la participación de la totalidad de los recursos provinciales afectados a la búsqueda.

Asimismo, explicaron que el epicentro de la búsqueda continúa concentrado en la provincia de Córdoba, donde se desarrollan las principales tareas investigativas.

Máxima alerta y el acceso al expediente

El panorama planteado por la Justicia es complejo. Mientras avanzan los operativos a contrarreloj, el fiscal Raúl Garzón aseguró de manera cruda que la investigación contempla tanto la posibilidad de encontrarla con vida como la de hallar indicios de un desenlace fatal.

Por el momento, los representantes legales del padre de Agostina aguardan poder revisar de primera mano cada uno de los elementos recolectados por la fiscalía. Explicaron que si bien se dispuso el levantamiento del secreto de sumario, “dicha medida aún no se ha hecho efectiva en el sistema, motivo por el cual esta representación se encuentra a la espera de poder acceder a la totalidad de las actuaciones y de la prueba recolectada hasta el momento”.