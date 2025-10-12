Demoraron a un hombre en Neuquén: lo identificaron y tenía pedido de captura

Un operativo policial de rutina, en Neuquén capital, permitió la demora de un hombre sobre el cual pesaba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia. La intervención se produjo esta mañana, durante un patrullaje de rutina en inmediaciones de las calles Tierra del Fuego y Pedro Mazzoni, en jurisdicción de la comisaría Segunda.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Operativa de la Dirección de Coordinación General, que realizaba tareas preventivas en la zona durante la mañana de este domingo.

El control que permitió la demora

Cerca de las 10:30 horas, los efectivos identificaron a un individuo que se desplazaba por el sector. Al verificar sus datos personales a través del Centro de Análisis Criminal, se constató que registraba un pedido de captura activo, emitido por el Juzgado de Garantías, en el marco de una causa judicial por el delito de “hurto en grado de tentativa”.

Quedó a disposición de la Justicia

Ante la confirmación del requerimiento judicial, los agentes solicitaron apoyo a otras unidades operativas y procedieron al traslado del hombre a la sede de la comisaría Segunda, donde fue alojado en calidad de demorado a disposición de la Justicia.

Fuentes policiales confirmaron que se notificó al juzgado interviniente sobre la detención para avanzar con las diligencias correspondientes.