Robo en un barrio privado de Roca: se llevaron joyas y dinero de una casa, ya intervino la Fiscalía

Un violento robo ocurrió durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada dentro de un barrio cerrado de Roca, sobre calle Viterbori al 4000 aproximadamente. Los delincuentes habrían ingresado alrededor de las 3:40. Ya intervino la Fiscalía y se investiga el hecho.

Según los primeros datos que confirmó el Ministerio Público Fiscal (MPF), los autores del ilícito se llevaron dinero en efectivo, joyas, ropa y otros objetos de valor. El hecho generó preocupación entre los vecinos del lugar, que cuentan con seguridad privada y sistemas de monitoreo.

Investigación en curso

La denuncia fue tomada por la Fiscalía de turno, que ordenó las primeras diligencias en el lugar. El operativo contó con la intervención del Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y personal policial de la Unidad 48.

Durante la mañana de este domingo, los equipos relevaron cámaras de seguridad tanto del barrio como de zonas cercanas y tomaron muestras de olor con los canes de la Policía de Río Negro.

Hasta el momento, no hay detenidos y se continúa trabajando para identificar a los autores del robo y determinar el modo en que ingresaron a la vivienda.