Denuncian robos millonarios de animales y herramientas en campos de Catriel

Durante esta semana se registraron dos hechos de inseguridad en un campo de Peñas Blancas, en cercanías de Catriel. Pero según explicó la víctima, no fue un hecho aislado y habría otras tres personas damnificadas en el último tiempo.

Daniel Cimolai, dueño de un campo en Peñas Blancas, una comisión de fomento que se encuentra a 30 kilometros de Catriel, denunció que le robaron un caballo en esta semana y le mataron varios terneros en los días previos. «Me lo robaron de los boxes, cortaron el candado y se lo llevaron. Dos días antes me habían carneado los terneros, los cargaron y también se los llevaron«, describió.

Según explicó, esta es la primera vez que sufre este tipo de hechos, pero sus vecinos ya lo vienen padeciendo hace tiempo. «Hace dos años mas o menos que viene pasando esto en la zona y todavía no podemos encontrarle una solución«, lamentó.

Otro caso grave que se registró fue el que sufrió Hector Tkaczyk, propietario de una parcela en Valle Verde, otra localidad vecina a Peñas Blancas. Ademas de ser propietario, comentó que es un pequeño reproductor de ganado en la zona.

En dialogo con RÍO NEGRO, describió que sufrió dos hechos de inseguridad de gran magnitud. En uno de los episodios le robaron más de 60 animales, y en otro caso, entraron a su domicilio y se llevaron herramientas y un vehículo.

«Hemos tenido la mala suerte que nos robaron en total 65 animales en forma progresiva. El hecho más grave se dio a fin de año de 2022, cortaron el alambre y ahí fue el robo más grande», explicó Tkaczyk.

Y agregó: «tuvimos otro episodio en el que entraron al establecimiento, forzaron el portón de entrada del galpón de herramientas y se las llevaron, además robaron una camioneta marca Toyota Hilux modelo 2013 patente JOS 816″, lamentó.

Ambos coincidieron en que habría dos vecinos más de la zona que han sufrido este tipo de hechos y que en todos los casos, «los responsables serían los mismos», remarcaron.

Cuál es la situación judicial

Los vecinos aseguran que el destacamento policial no cuenta con un móvil para llegar a la zona «no te pueden tomar ni una denuncia, estamos en una indefensión total«, reclamó Cimolai.

Aseguraron que tienen información sobre los responsables de los hechos pero reclaman que la justicia no actúa. «Sabemos con nombre y apellido quienes nos roban, tienen prontuario en la zona, todos sabemos quienes son pero no los tocan«, lamentó.

Sostuvieron que la zona vive una situación de «anarquía total». Hector Tkaczyk describió que «esto ya es como el lejano oeste, uno tiene que defender lo poco que uno tiene. Tengo mucha indignación, anoche se presentó la fiscalía de Catriel pero sin resultado alguno», comentó.

Plantearon que no observan que la justicia actúe ante las denuncias que realizan, «no hay decisión política, de los jueces y de los fiscales, si no actúan, la policía no va a actuar por su cuenta», sostuvo Cimolai.

Además explicaron que ya no realizan las denuncias correspondientes en la comisaría debido a los tramites que conlleva y que según su punto de vista, no obtienen soluciones. «No hago ni la denuncia, pierdo más tiempo y la amargura que me genera, y nunca hacen nada«, reclamaron.