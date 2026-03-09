Kevin Hernández lleva más de dos semanas desaparecido en Lamarque y allanamientos abren nuevas pistas

La investigación por la desaparición de Kevin Alan Hernández sumó nuevos avances durante el fin de semana con la realización de allanamientos en Lamarque, donde la Policía de Río Negro secuestró distintos elementos que ahora serán sometidos a peritajes.

El joven de 26 años fue visto por última vez el 22 de febrero y desde entonces no se tiene información sobre su paradero. A más de dos semanas de su desaparición, la causa continúa con rastrillajes intensivos y medidas judiciales para intentar reconstruir qué ocurrió.

Allanamientos con resultados positivos

Las diligencias se realizaron entre el sábado y el domingo en el barrio Arenal de Lamarque, en el marco de una investigación coordinada entre la fiscalía de Choele Choel y el Juzgado de la Segunda Circunscripción con asiento en Villa Regina.

Según informaron fuentes oficiales, los procedimientos arrojaron resultados considerados positivos por los investigadores, ya que durante los operativos se encontraron y secuestraron varios elementos que habían sido requeridos por la Justicia.

Los objetos incautados serán ahora sometidos a distintos análisis periciales con el objetivo de determinar si guardan relación con la desaparición de Hernández.

El resultado de esas pericias será clave para definir nuevas líneas de investigación dentro de la causa.

Más de dos semanas sin rastros del joven

Kevin Alan Hernández desapareció el 22 de febrero en la localidad de Lamarque, en la región del Valle Medio rionegrino.

Desde ese momento se desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluye a distintas unidades de la Policía de Río Negro y a equipos especializados que llegaron desde diferentes puntos de la provincia.

Las tareas de rastrillaje y búsqueda se mantienen activas desde entonces, aunque hasta el momento no se ha logrado establecer el paradero del joven.

La investigación continúa abierta y bajo coordinación del Ministerio Público Fiscal.

Un operativo que se refuerza cada día

En el operativo participan efectivos de diversas unidades de orden público y grupos especiales que trabajan en el ámbito de la Unidad Regional IV.

A estas tareas se suman especialistas de las divisiones Canes, COER, Investigaciones y Montada, que se incorporan diariamente para reforzar el despliegue en la zona.

Las búsquedas se realizan tanto en áreas urbanas como en sectores rurales cercanos a la localidad y en distintos puntos del Valle Medio.

Los rastrillajes terrestres se apoyan especialmente en los indicios odorológicos aportados por perros adiestrados para el seguimiento de rastros humanos.

Rastrillajes en el río Negro

Durante los primeros días del operativo también se sumó personal de la Prefectura Naval Argentina.

La fuerza realizó recorridos minuciosos sobre las aguas del río Negro, inspeccionando tramo por tramo y revisando incluso los distintos brazos menores que forma el cauce en la región.

Estas tareas se complementaron con patrullajes terrestres y recorridos por zonas rurales, campos y sectores cercanos a canales de riego.

En algunos operativos también se utilizaron drones y equipos especializados para ampliar el campo visual y detectar posibles indicios desde el aire.

El compromiso de continuar la búsqueda

Días atrás, el ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara, visitó la zona donde se desarrollan los operativos.

Durante su presencia en Lamarque, el funcionario se reunió con la familia de Kevin Hernández y les explicó el estado de la investigación y las tareas que se vienen realizando.

En ese contexto, aseguró que la búsqueda continúa activa y que se mantienen todos los recursos disponibles para intentar localizar al joven.

Las autoridades indicaron que el trabajo se ajusta a los protocolos vigentes para casos de desaparición de personas y se realiza en coordinación permanente con la fiscalía interviniente.

Mientras tanto, los investigadores esperan ahora los resultados de las pericias sobre los elementos secuestrados en los allanamientos, una instancia que podría aportar nuevas pistas para avanzar en el esclarecimiento del caso.