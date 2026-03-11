Así buscan a Kevin Hernández en Lamarque: rastrillajes en campos, desagües y canales tras dos semanas sin rastros

La localidad de Lamarque atraviesa horas de profunda incertidumbre y tensión tras cumplirse más de dos semanas de la desaparición de Kevin Hernández, el joven de 26 años de quien no se tiene rastro desde el pasado 22 de febrero. La gravedad de la situación no solo movilizó a las fuerzas de seguridad de toda la provincia, sino que generó un impacto inédito en la comunidad, derivando en la suspensión de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción, una decisión que refleja la prioridad absoluta de dar con el paradero del joven radicado recientemente en la zona.

En una entrevista exclusiva con Diario RÍO NEGRO, el comisario Daniel González, jefe de la Unidad Regional IV con asiento en Choele Choel, brindó detalles sobre el despliegue de recursos y el estado actual de una investigación que se ramifica en múltiples direcciones.

El acampe de la familia se sostiene en la plaza del centro de Lamarque. Foto Juan Thomes.

«Estamos trabajando arduamente para la ubicación del mismo, con todos los recursos humanos y logísticos por parte del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía», señaló el jefe policial, subrayando que el caso ya tomó una notoriedad que trasciende los límites del Valle Medio, involucrando incluso refuerzos provenientes de ciudades como Roca, Viedma y Cipolletti.

Daniel González, jefe a cargo de la Unidad Regional IV de Choele Choel. Foto Juan Thomes.

Refuerzos tácticos y despliegue en territorio

El operativo escaló en complejidad técnica y alcance geográfico. Según detalló González, a las brigadas rurales, motorizadas y las secciones de canes de diversas localidades, se sumó recientemente la División Caballería de la Policía de Río Negro para realizar hincapié en el rastreo en sectores de campo de difícil acceso.

Este despliegue busca cubrir una jurisdicción que el comisario calificó como «muy extensa», limitando hacia el sur con zonas cercanas a Valcheta y Ramos Mexía.

Búsqueda de Kevin Hernández en Lamarque: Diario Río Negro en el lugar de la desaparición. Foto: Juan Thomes

Además del factor humano, la tecnología juega un rol importantísimo en la búsqueda. «Estamos contando con la ayuda de medios tecnológicos como drones y estamos tratando de contactarnos con el Aeroclub local para facilitar un avión», explicó González.

El edificio municipal se transformó en un espacio de visibilización de la familia del joven desaparecido. Foto Juan Thomes.

La idea es realizar tomas fotográficas aéreas que permitan identificar anomalías en el terreno que no son visibles a pie. Actualmente, los esfuerzos se concentran en el sector norte de Lamarque, una zona de chacras, campos en desuso y cercanías al vertedero municipal y plantas de cloacas, lugares donde la geografía se vuelve hostil.

Allanamientos, armas y el hallazgo de droga

La fase judicial de la investigación fue intensa. Hasta el momento, se han realizado nueve diligencias de allanamiento que arrojaron resultados diversos. El comisario confirmó el secuestro de prendas de vestir, dos automóviles que ya están bajo pericia del Gabinete de Criminalística y armas de fabricación casera, comúnmente denominadas «tumberas». No obstante, uno de los hallazgos que más ruido generó fue la incautación de 1,4 kilogramos de cannabis sativa en una de las viviendas vinculadas a la investigación.

«Por esta situación se dio conocimiento a la Fiscalía Federal», indicó González, aunque aclaró con cautela que aún no se puede precisar si este hallazgo está directamente relacionado con la desaparición de Kevin o si se trata de un delito paralelo surgido de los procedimientos. La fiscal del caso, Analía Álvarez, ordenó además el traslado de teléfonos celulares secuestrados hacia Viedma para su apertura técnica, buscando reconstruir las últimas comunicaciones del joven desaparecido.

La pista del último contacto y las cámaras de seguridad

Uno de los puntos clave de la causa reside en el registro fílmico. Las últimas imágenes de Kevin fueron registradas en la intersección de las calles Libertad y 25 de Mayo, captado por las cámaras de un comercio local. El jefe policial fue tajante al desmentir rumores sobre el mal funcionamiento del sistema de monitoreo que habría circulado como rumor y que fue creciendo en las últimas horas: «Las cámaras del 911 se encuentran funcionando normalmente. Se cuenta con ese registro y también con material facilitado por vecinos que accedieron a colaborar».

La familia exige Justicia por la desaparición de Kevin. Foto Juan Thomes.

Ese registro permitió identificar a una persona involucrada, que sería el último individuo visto junto a Kevin. «Esta persona está sujeta a la causa en materia investigativa porque es la última que se ve en las cámaras con él», afirmó González. Aunque se mencionaron posibles vínculos relacionados con consumos problemáticos, la policía mantiene la reserva sobre el rol específico de este sujeto que sería del círculo íntimo del joven, limitándose a confirmar que su testimonio y movimientos son parte central de las pesquisas actuales.

El pasado en Viedma y el terreno de búsqueda

Según relató González, Hernández se había vuelto a radicar en Lamarque hacía apenas unas semanas, tras haber vivido un tiempo en Viedma. «La investigación sobre sus antecedentes y conflictos en Viedma la hace por separado la Brigada de Investigaciones de esa jurisdicción para ser aportada a la causa madre», explicó el jefe de la Regional IV.

Búsqueda de Kevin Hernández en Lamarque: la Policía suma caballería. Foto Juan Thomes.

Mientras tanto, en el terreno, los rastrillajes se focalizaron hoy en la calle 9 de Julio, a metros de la Ruta 250, en cercanías de una pista de motos abandonada. Se trata de una zona rural de acceso complejo, caracterizada por abundante vegetación de tamariscos, zonas con desagües y lagunas formadas por las últimas lluvias. El terreno es inaccesible para vehículos, lo que obliga al personal a realizar un trabajo minucioso a pie y con el apoyo de la montada, peinando cada metro de espesura baja y arboleda.

Son amplios los sectores que ya rastrilló la policía de Río Negro. Foto Juan Thomes.

Con la participación de las Brigadas Rurales de Cipolletti y Roca, los oficiales también estuvieron recorriendo zonas aledañas a un canal secundario circundante al cementerio.

Sobre el clima social: angustia y reclamo de justicia

La desaparición caló hondo en el tejido social de Lamarque. La familia de Kevin mantiene un acampe y protestas frente al municipio y la comisaría local, exigiendo respuestas rápidas. «La situación de los familiares es más que entendible, cualquier persona estaría reclamando», empatizó González. A pesar de la angustia, el comisario destacó que la comunidad mostró apoyo al trabajo policial, entendiendo la magnitud del despliegue provincial.

«No descartamos ninguna hipótesis», concluyó el jefe policial, dejando claro que todas las líneas investigativas permanecen abiertas. La búsqueda no se limita al Valle Medio; se han emitido alertas interprovinciales y se apuesta a un rastreo completo que devuelva la tranquilidad a una localidad que hoy, en lugar de haber celebrado su fiesta nacional, se encuentra volcada a la búsqueda desesperada de uno de sus vecinos.