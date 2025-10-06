Desbarataron un kiosco narco en Chimpay tras una denuncia anónima: hubo dos detenidos

La Policía de Río Negro secuestró cocaína, cannabis y dinero en tres allanamientos realizados en Chimpay.

Un kiosco narco fue desbaratado en Chimpay tras un procedimiento encabezado por la Delegación de Toxicomanía de Lamarque, luego de una investigación iniciada a partir de una denuncia al 0800-Drogas.

La línea gratuita, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, permitió obtener información clave sobre el movimiento de drogas en distintos puntos de la localidad. Tras cuatro meses de vigilancia, los efectivos reunieron pruebas suficientes para solicitar las órdenes judiciales correspondientes.

Allanamientos y secuestros

La Justicia Federal autorizó tres allanamientos simultáneos en viviendas de Chimpay. En una de ellas, los policías encontraron una planta de cannabis de 45 centímetros, 21 plantines y varios envoltorios con cocaína lista para su comercialización.

En los otros domicilios se secuestraron más dosis de cocaína y casi 300 mil pesos en efectivo, presuntamente producto de la venta al menudeo. Además, se incautaron teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento.

Dos personas detenidas

Durante el operativo fueron detenidas dos personas mayores de edad: un hombre de 35 años y una mujer de 32. Ambos quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

La Delegación de Toxicomanía de Lamarque contó con la colaboración del COER de Lamarque y Viedma, la Sección Canes de Allen y la División de San Antonio Oeste. La coordinación de las unidades permitió concretar el operativo sin incidentes.

Valoración del Ministerio de Seguridad

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la efectividad del 0800-Drogas (376427), una herramienta anónima y segura que fomenta la participación ciudadana en la lucha contra el narcotráfico.

«Cada llamada puede marcar la diferencia y ayudar a erradicar el narcomenudeo en nuestras comunidades», señalaron desde la cartera provincial.