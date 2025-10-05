Allanamientos en Allen: una denuncia anónima derivó en un operativo que terminó con seis imputados

La investigación comenzó con una denuncia anónima y derivó en seis detenciones y un secuestro millonario.

Una denuncia al 0800-Drogas del Ministerio de Seguridad de Río Negro dio inicio a una investigación que permitió desarticular una red de narcomenudeo en Allen. Luego de tres meses de trabajo encubierto, la División Toxicomanía concretó varios allanamientos en el barrio Colonizadora del Sud, donde se secuestró cocaína lista para la venta, balanzas de precisión, municiones y una importante suma de dinero.

La operación fue coordinada por la Justicia Federal y contó con la participación de grupos especiales, perros adiestrados y brigadas judiciales. En total, seis personas fueron detenidas: cinco hombres y una mujer, de entre 22 y 45 años. Todos quedaron imputados por infracción a la Ley de Drogas, mientras que uno de ellos será además investigado por tenencia ilegal de municiones.

Más de $2 millones incautados

En uno de los domicilios allanados sobre la calle Cerros Colorados, los efectivos secuestraron casi 30 gramos de cocaína, tres teléfonos celulares, una balanza de precisión y una suma impactante de dinero en efectivo: $2.040.000, junto con 160 euros, 400 dólares, 25 reales y 5.000 pesos chilenos. La cifra sorprendió a los investigadores por la magnitud del movimiento económico en apenas unas horas de actividad.

En otro punto de la misma zona, ubicado en diagonal al anterior, la Policía encontró 33 envoltorios con 9,3 gramos de cocaína listos para la venta y otros $60.000. Según las fuentes, las pruebas reunidas demuestran que no se trataba de consumidores aislados, sino de vendedores organizados con un circuito comercial sostenido y rentable.

La importancia del 0800-Drogas

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro destacaron el valor de la denuncia anónima que permitió el operativo. La línea 0800-DROGAS funciona como una herramienta de participación ciudadana que garantiza la confidencialidad de quienes aportan información sobre puntos de venta o distribución de estupefacientes.

Las autoridades aseguraron que continuarán las investigaciones para determinar si los detenidos formaban parte de una red más amplia con vínculos regionales.

Con este operativo, la Policía rionegrina logró cerrar varios kioscos narco que funcionaban en la zona norte de Allen y avanzar en el combate al narcomenudeo. Los seis detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se analizan sus antecedentes y los posibles vínculos con otros puntos de venta de la región.

El dinero y los estupefacientes secuestrados fueron trasladados a la sede judicial correspondiente, mientras se espera el resultado de las pericias sobre los teléfonos celulares incautados, que podrían aportar datos clave sobre la ruta del dinero y los proveedores de la droga.