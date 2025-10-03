Apuñalaron a un joven en El Bolsón: hay un detenido y se investigan las causas del ataque

Durante la noche del jueves se registró un violento ataque en El Bolsón. Un joven de 24 años fue apuñalado por una persona desconocida. Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron el grave hecho y resaltaron que hay una persona detenida. Se espera la formulación de cargos en las próximas horas.

Qué se sabe del brutal ataque en El Bolsón

El brutal ataque se registró alrededor de las 21 en la vía pública, precisamente en la esquina de las calles San Martín y Roca. Desde la Fiscalía informaron que hay una persona detenida por el ataque y en las próximas horas se llevará a cabo una audiencia donde se le formularán los cargos correspondientes.

Respecto al joven herido, trascendió que la herida la recibió en la zona toráxica y debido a la lesión fue trasladado de urgencia al hospital local aunque se desconoce su estado de salud actual. Según se pudo conocer, en el momento del ataque se encontraba junto a su pareja y unos amigos, pero sólo él resultó herido.