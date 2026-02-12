Desbarataron un kiosco narco en Río Colorado tras una denuncia anónima al 0800 Drogas
Un allanamiento en Río Colorado permitió desarticular un kiosco de drogas tras una denuncia anónima al 0800-Drogas. Secuestraron cocaína, marihuana fraccionada y celulares.
Un operativo antidrogas permitió desbaratar un kiosco narco que funcionaba en una vivienda de Río Colorado, donde se comercializaban estupefacientes al menudeo. La intervención fue posible gracias a una denuncia anónima realizada al 0800-Drogas del Gobierno de Río Negro, que dio inicio a una investigación de un mes.
Allanamiento y despliegue policial
El procedimiento fue llevado adelante por la División Toxicomanía de Lamarque, con apoyo del grupo especial COER, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.
La Justicia Federal ordenó el allanamiento en un domicilio ubicado en calle Caseros al 1100, donde residían un hombre de 48 años y su hijo.
Droga fraccionada y elementos de comercialización
Durante la requisa, los efectivos secuestraron más de 20 envoltorios con cocaína, además de una cantidad significativa de marihuana fraccionada en dosis listas para su venta.
También se hallaron balanzas digitales de precisión, teléfonos celulares y herramientas vinculadas al fraccionamiento, elementos que refuerzan la hipótesis de un circuito organizado de narcomenudeo.
Investigación en curso
La evidencia recolectada aportó pruebas sólidas para avanzar en la causa judicial, confirmando la denuncia inicial y el trabajo de seguimiento realizado durante semanas.
Desde las fuerzas de seguridad destacaron la importancia de la colaboración ciudadana para frenar este tipo de delitos que afectan directamente a la comunidad.
