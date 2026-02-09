Murió un hombre mientras era remolcado en su auto sobre la Ruta 22: tránsito desviado entre Plottier y Senillosa

Cerca de las 8 de la mañana de este martes, un importante despliegue policial interrumpió el intenso tránsito sobre la circunvalación que conecta la Autovía Norte con la Ruta 22, en el límite de la ciudad de Plottier hacia Senillosa. El procedimiento se llevó a cabo luego del hallazgo de una persona fallecida en el interior de un vehículo.

En el lugar trabajó personal de Criminalística sobre un automóvil en el que se encontraba el cuerpo de un hombre de 70 años. Ante la situación, se activó el protocolo de muerte dudosa y el tránsito debió ser desviado durante varias horas para permitir el desarrollo de las pericias correspondientes.

Con el correr del tiempo y tras la intervención del médico policial, se logró establecer que no se trató de un hecho violento ni se detectaron signos de participación de terceros. Las primeras conclusiones apuntan a que el fallecimiento se habría producido como consecuencia de una falla cardíaca.

El punto donde ocurrió el hecho es un conocido parador de camiones.

Lo que llamó la atención de la fuerza provincial, que cuenta con una posta de Policía Caminera a escasos metros del lugar, fue la mecánica del hecho. El hombre se desplazaba en un Renault 12 que era remolcado por una camioneta cuando su estado de salud se colapsó.

Fuentes policiales confirmaron que la camioneta era conducida por un amigo de la víctima y que ambos se trasladaban desde la ciudad de Centenario con destino a Cutral Co.

Según se informó, en ese tramo de la ruta el vehículo remolcado perdió el control, lo que alertó al conductor de la camioneta, quien al detenerse advirtió el fallecimiento del hombre.

La familia fue debidamente notificada y, una vez finalizadas las tareas periciales, el tránsito fue normalizado tras permanecer desviado durante varias horas.