Detuvieron a cinco turistas argentinos en Miami por robar en shoppings: llevaban US$ 2.000 en artículos

Detuvieron en Miami a cinco turistas argentinos por robos en locales de una tienda comercial de «Dolphin Mall», ubicado en Florida. Los turistas están acusados de «esquema organizado de fraude» y «hurto en tiendas».

Los sospechosos fueron identificados como Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo-Orlando, Sebastián Luis Moya, Juan Manuel Zuloaga-Arenas y Juan Pablo Rua. Las cámaras de seguridad en tiendas captaron a los turistas realizando robo organizado en distintos locales del centro comercial.

Los sospechosos utilizaban valijas de viaje para ocultar productos en las tiendas. El grupo actuaba de forma coordinada: al entrar a algún local se dividían, y mientras alguno distraía a los trabajadores, el resto ocultaban productos en las valijas.

Juan Manuel Zuloaga Arenas, Diego Luis Xicatto, Juan Pablo Rua, Sebastián Luis Moya y Mauricio Ariel Aparo Orlando Mauricio Ariel: Los argentinos detenidos en Miami.

Cinco turistas argentinos detenidos en Miami: cómo los detuvieron

Las detenciones se realizaron el domingo, después de que agentes de la «Sweetwater Police«, que se encontraban trabajando fuera de servicio, respondieran a múltiples denuncias por hurtos. Luego de revisar las cámaras de seguridad, rastrearon la trayectoria de los sospechosos y el sistema de robo que aplicaban.

Según se demostró en las grabaciones, los argentinos ingresaron a una tienda «Burlington», donde donde eligieron valijas de gran tamaño y se retiraron sin pasar por caja. Posteriormente se dirigieron a locales de ropa de Columbia y The North Face para sustraer artículos de vestimenta.

El vocero policial, Álvaro Zabaleta, confirmó que las detenciones se concretaron en el marco de la “Operación Fiestas Seguras”, un dispositivo especial lanzado para reforzar la vigilancia en centros comerciales. Mediante el monitoreo de cámaras detectaron el accionar de robo de los turistas, que distraían a los vendedores para robar.

Para dar con los sospechosos, el vocero comentó que personal policial se acercó a una parada de ómnibus cerca de las tiendas, donde interceptaron y revisaron a dos de los turistas, y los otros tres fueron detenidos dentro del centro comercial: «Al ser requisados, los primeros dos llevaban mercadería valuada en alrededor de 950 dólares, y los otros 3 llevaban artículos por más de 1100 dólares. En conjunto, el total recuperado superaba los 2000 dólares.» comentó Zabaleta.

Cinco turistas argentinos detenidos en Miami: la investigación sobre los acusados

Tras detener a los turistas, la policía de Miami avanzará en la investigación por la sospecha de que los cinco integrantes hayan realizado otros robos. A su ves se gestiona la investigación de una red de hurto integrada por más personas. Según informó NBC Miami, la policía investiga las grabaciones antes de dar a conocer las causas legales de los detenidos.

Sobre la situación de los turistas, Zabaleta advirtió sobre los actos ilegales y reprochó las acciones de los detenidos: “Son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar. “Tenemos tolerancia cero con la criminalidad en el Dolphin Mall”. Sentenció el vocero