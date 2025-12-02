Diego Santilli se reunió con el embajador Peter Lamelas mientras avanza el acuerdo comercial con Estados Unidos

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este martes por la mañana en la Casa Rosada con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. El encuentro se dio mientras avanza el acuerdo comercial entre ambos países.

Un mes en funciones del embajador de Estados Unidos

El encuentro que se celebró en el salón de los Escudos del Ministerio del Interior incluyó en el temario el acuerdo comercial con Estados Unidos que se terminará de definir en los próximos días.

Desde la cartera que lidera el referente del PRO revelaron que durante el intercambio Santilli y Lamelas “repasaron los principales puntos de la agenda bilateral y destacaron la relación de alto nivel que une a los dos países”.

Asimismo, hablaron sobre “las oportunidades de cooperación mutua, orientadas a ampliar el intercambio comercial”, y destacaron “los valores compartidos de libertad y progreso” entre ambas naciones.

El representante estadounidense ingresó a Casa Rosada pasada las 10:30 y desfiló por el Salón de los Bustos rumbo a los despachos. Minutos más tarde, Casa Militar desplegó el habitual operativo de seguridad para restringir la circulación por la llegada del presidente Javier Milei que protagonizó la jura de Alejandra Monteoliva, quien sucederá a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

Lamelas hace un mes inició sus tareas formales en el país. El 4 de noviembre estuvo en Casa Rosada para presentar sus cartas credenciales al presidente Milei, con quien afirmó comparten “principios claros y valores que no se negocian”.

Peter Lamelas destacó el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

Lamelas había señalado el mes pasado que el acuerdo comercial es “histórico” y destacó la proximidad y acompañamiento entre ambos países.

“El gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina”, afirmó Lamelas.

Estados Unidos y Argentina alcanzaron un Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión. “Este acuerdo crea las condiciones para incrementar las inversiones de Estados Unidos en Argentina. Es una clara señal de que la Argentina está abierta a nuevas oportunidades comerciales y traza una trayectoria de crecimiento para ambos países”, señaló la Embajada de Estados Unidos en Argentina, en un comunicado.

Con Noticias Argentinas e Infobae