Detuvieron a un joven de 26 años con pedido de captura en Roca

El hombre registraba un pedido de captura desde abril de este año.

Un joven de 26 años fue detenido este martes por la noche en General Roca luego de que personal policial constatara que tenía un pedido de captura vigente solicitado por la Fiscalía N° 2.

El procedimiento se realizó alrededor de las 21:50, cuando efectivos de la Subcomisaría 69° realizaban tareas de prevención y observaron a dos hombres que transitaban a pie por calle Cóndor, entre San Juan y Urquiza, en la zona norte de la ciudad.

Los agentes procedieron a identificar a ambos hombres, de 34 y 26 años. Durante la consulta de los datos personales, se constató que sobre el joven de 26 años pesaba un pedido de captura desde abril de este año en el marco de una causa del Ministerio Público Fiscal.

Ante esta situación, el joven fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde ingresó cerca de las 22.

El procedimiento fue comunicado a la Fiscalía N° 8, que se encontraba de turno y estaba a cargo de la fiscal Yesica González. Tras tomar conocimiento de la situación, se dispuso que el joven permanezca detenido y quede a disposición de la Fiscalía N° 2, a cargo de la fiscal Verónica Villarruel.

En tanto, el otro hombre que había sido identificado fue dejado en libertad debido a que no registraba ningún requerimiento judicial vigente.