Tres pescadores fueron multados en Piedra del Águila por tener unos 150 kilos de trucha

Tres personas fueron multadas durante un operativo de control de pesca en Piedra del Águila, donde les decomisaron 32 truchas. El procedimiento se realizó en medio del fin de semana largo, cuando personal de la Comisaría 8ª de Piedra del Águila intervino junto a Guardafauna de la Provincia de Neuquén en un sector cercano a la hidroeléctrica.

Según informó la Policía de Neuquén, la intervención tuvo lugar el domingo por la tarde noche. En el lugar fue identificado un vehículo en el que se trasladaban tres personas que se encontraban pescando. Ante la intervención de los inspectores provinciales, los ocupantes se mostraron «reticentes», señalaron.

El límite de pesca en Neuquén y las 32 truchas decomisadas

Durante la inspección, Guardafauna constató que la cantidad de ejemplares capturados superaba lo permitido. En total, fueron 32 truchas decomisadas y se labraron tres actas de infracción.

Para ese sector y en las fechas habilitadas, la normativa permite extraer hasta cinco truchas arco iris por pescador y por día. Para tres personas, el límite total era de 15 ejemplares, por lo que la cantidad encontrada superaba en poco más del doble el cupo permitido.

Los ejemplares secuestrados por las autoridades.

El operativo luego terminó con las 32 truchas secuestradas y las correspondientes actuaciones por infracción a las normas de pesca.

La intervención estuvo a cargo de la Policía y Guardafauna durante los controles realizados en el acceso a la hidroeléctrica Piedra del Águila.