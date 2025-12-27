Muerte de un vecino en Villa Lugano: apartaron a un oficial mientras se investiga el caso 

Un hombre murió en medio de un procedimiento policial realizado el jueves en Villa Lugano. La víctima fue identificada como Gabriel González, un ciudadano de 45 años. En las últimas horas se conoció que el oficial primero de la Comisaría Vecinal 8A fue pasado a disponibilidad en el marco de la causa que investiga esta muerte.

Muerte de un vecino en Villa Lugano: que pasó

Todo pasó el 25, minutos después de las 13 en el cruce de las calles Chilavert y Araujo, en el asentamiento Villa 20, cuando la División Unidad Táctica de Pacificación intervino tras ser alertados sobre una pelea en la zona. Al llegar al lugar, según el parte oficial, fueron agredidos por los vecinos y utilizaron material antidisturbios para controlar la situación.

El enfrentamiento quedó registrado en filmaciones realizadas con los teléfonos celulares de los testigos que estaban allí. En un video se observa a la víctima, identificada como Gabriel González, de 45 años, peleando con los efectivos de la Policía de la Ciudad hasta que en un momento cae al suelo.

Según indicaron fuentes cercanas al caso, el hombre fue asistido por el SAME con una herida a la altura del tórax y trasladado al Hospital Piñeiro, donde se constató su muerte.

La Policía de la Ciudad separó a un oficial mientras se investiga el caso

Según trascendió, la decisión fue tomada “a fin de facilitar al Juzgado interventor la investigación de los hechos ocurridos”.

La Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad se encuentra a cargo del sumario para determinar presuntas responsabilidades.

Al respecto, este sábado el Ministerio de Seguridad porteño emitió un comunicado en el que “ratifica que a la Policía se la debe respetar y no se la puede agredir”, pero agrega: “Y si algún efectivo actúa fuera de la Ley deberá afrontar las consecuencias de sus actos. Por ello, se inició una investigación disciplinaria que derivó en la decisión de pasar a disponibilidad a un oficial primero de la comisaría 8 A, a fin de facilitar al Juzgado interventor la investigación de los hechos ocurridos en la Villa 20 de Lugano”.

Según el comunicado, “el sumario interno está a cargo de la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad”.

Asimismo, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20 dispuso iniciar actuaciones con la Policía Federal y la Policía de la Ciudad entregó celulares, cámaras y los elementos antidisturbios utilizados para aportar a la investigación.