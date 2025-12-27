Navidad violenta en Neuquén: lo roció con combustible y lo prendió fuego

El 25 de diciembre por la mañana, en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén, una escena extremadamente violenta tuvo lugar cuando hombre intentó asesinar a otro rociándolo con combustible y prendiéndolo fuego. El hecho dio inicio a una causa judicial por homicidio simple en grado de tentativa.

El ataque de Navidad que terminó con una casa incendiada y un detenido en Neuquén

Según se informó, el Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra un hombre acusado de intentar matar a otro, tras iniciar un incendio en una vivienda donde trabajaba y residía la víctima.

De acuerdo con la investigación preliminar del MPF y la Policía provincial, el hecho sucedió el 25 de diciembre de 2025, entre las 7 y las 9:45, cuando el imputado llegó a la vivienda y realizó el ataque.

El juez de garantías ordenó prisión domiciliaria, monitoreo electrónico y prohibición de contacto con la víctima.

En ese momento, el acusado se presentó acompañado por una adolescente y por una tercera persona aún no identificada, junto con quienes exigió ingresar y luego irrumpieron por la fuerza en la vivienda.

Luego, el imputado atacó al cuidador, a quien golpeó en la cabeza con un caño de gas, y después roció tanto a la víctima como al inmueble con un líquido inflamante antes de iniciar el fuego.

La acusación judicial y las medidas para proteger a la víctima

Tras provocar el incendio, el imputado escapó, aunque fue demorado minutos después por la Policía provincial, mientras que la víctima logró huir pese a las heridas sufridas.

Como consecuencia del ataque, el cuidador fue trasladado primero al hospital Heller y luego derivado al hospital Castro Rendón, donde fue operado por quemaduras en las piernas.

El MPF calificó provisoriamente el hecho como homicidio simple en grado de tentativa, agravado por la participación de una menor, y solicitó prisión domiciliaria por riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Durante la audiencia, el fiscal sostuvo que “la protección de la víctima, de su integridad y disponibilidad como testigo, es esencial para el desarrollo del proceso judicial”. En tanto el juez de garantías Juan Guaita dispuso prisión domiciliaria con tobillera, prohibición de contacto con la víctima y cuatro meses para concluir la investigación.