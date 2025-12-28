Tres jóvenes fueron demorados tras incidentes con autos dañados en un barrio de Cipolletti

Vecinos alertaron por daños a vehículos en Cipolletti y la Policía demoró a tres jóvenes cuyas características coincidían con las descripciones aportadas.

Personal policial de la subcomisaría 79 de Cipolletti demoró a tres jóvenes durante la madrugada de este sábado, luego de una serie de incidentes registrados con vehículos en el barrio 432 Viviendas.

El procedimiento se inició cerca de las 3 de la madrugada, cuando vecinos de la zona alertaron a la Policía sobre daños provocados en varios autos estacionados en el sector, lo que motivó un inmediato despliegue preventivo.

Aviso de vecinos y recorrido policial

Tras recibir el llamado, los efectivos realizaron un patrullaje por el barrio y lograron ubicar a tres jóvenes cuyas características coincidían con las descripciones brindadas por los damnificados.

Demora e identificación

Los sospechosos fueron demorados de manera preventiva para su correcta identificación y trasladados a la unidad policial, donde se llevaron adelante las actuaciones correspondientes, de acuerdo con los protocolos de seguridad vigentes.

Desde la Policía indicaron que el accionar permitió llevar tranquilidad a los vecinos y continuar con la prevención de hechos que afectan a la propiedad privada, mientras se evalúan los pasos a seguir en el marco de la intervención policial.