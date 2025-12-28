Tres jóvenes fueron demorados tras incidentes con autos dañados en un barrio de Cipolletti
Tres jóvenes fueron demorados en Cipolletti luego de que vecinos denunciaran daños en varios vehículos del barrio 432 Viviendas. Intervino personal de la Subcomisaría 79°.
Personal policial de la subcomisaría 79 de Cipolletti demoró a tres jóvenes durante la madrugada de este sábado, luego de una serie de incidentes registrados con vehículos en el barrio 432 Viviendas.
El procedimiento se inició cerca de las 3 de la madrugada, cuando vecinos de la zona alertaron a la Policía sobre daños provocados en varios autos estacionados en el sector, lo que motivó un inmediato despliegue preventivo.
Aviso de vecinos y recorrido policial
Tras recibir el llamado, los efectivos realizaron un patrullaje por el barrio y lograron ubicar a tres jóvenes cuyas características coincidían con las descripciones brindadas por los damnificados.
Demora e identificación
Los sospechosos fueron demorados de manera preventiva para su correcta identificación y trasladados a la unidad policial, donde se llevaron adelante las actuaciones correspondientes, de acuerdo con los protocolos de seguridad vigentes.
Desde la Policía indicaron que el accionar permitió llevar tranquilidad a los vecinos y continuar con la prevención de hechos que afectan a la propiedad privada, mientras se evalúan los pasos a seguir en el marco de la intervención policial.
