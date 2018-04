Doble femicidio en Las Ovejas: cronología de frases de José Gerez

27 de febrero

“Podemos hablar de las responsabilidades de la justicia pero no me quita el sueño” , expresó el funcionario del Ministerio Público Fiscal, quien agregó: “si hubo alguna regularidad estoy totalmente de acuerdo que avance”.

28 de febrero

1 de Marzo

La reunión se realizó en la ciudad de Cutral Co, en la sede del Ministerio Público Fiscal. Además de los familiares de las víctimas, estuvieron presentes los abogados querellantes Gustavo Lucero y Nahuel Urra.

3 de Marzo

09 de Marzo

11 de marzo

Gerez afirmó que, pese al tiempo transcurrido, “ no hemos disminuido el ritmo de búsqueda”.

“Hay tres elementos que convierten a esta búsqueda en una tarea compleja” , dijo el fiscal general José Gerez. “El primero es la geografía. Es muy extensa y difícil de rastrillar, con riscos, valles, montes, quebradas. No es un terreno plano”. El segundo elemento es que Muñoz “es conocedor de cada rincón de esa geografía”, y el tercer elemento es el hermetismo . “Nadie aporta datos sobre el paradero de Muñoz” dijo.

El funcionario del Ministerio Público Fiscal expresó que “tenemos tranquilidad de que no cruzó a Chile”, y predijo que “no veo un futuro sin Muñoz preso. No vamos a abandonar la búsqueda, redoblaremos los esfuerzos hasta que lo encontremos”.

16 de marzo

18 de marzo

19 de marzo

El fiscal general defendió la investigación de la búsqueda del doble femicida, y explicó que “suponemos que Muñoz se estuvo moviendo, y sobre esa base estuvimos trabajando”.

También agregó que “es probable que Muñoz se haya sentido acorralado en virtud de los pasos que dio la investigación y quitarse la vida en virtud de ello”, y que “de alguna manera los fuimos cercando a él para que estuviera en Las Ovejas y no se fuera“.

Gerez consideró que “acá no ha habido ningún fracaso de la investigación” y que “nosotros tenemos la conciencia tranquila de haberlo encontrado”.

Cuando fue consultado acerca del proceso de investigación dijo: “Ahora, la investigación ¿la búsqueda fue un fracaso? En absoluto”, se lo encontró. Es decir era un fracaso si no se lo hubiese encontrado. ¿Era obligación de la investigación de la búsqueda encontrarlo con vida? Cuando una persona toma la determinación de matarse no hay manera de capturarlo con vida”.

Ante el cuestionamiento de la cantidad de días en que dieron con el cuerpo de Muñoz, el fiscla general dijo: “Me parece un sinsentido primero hablar de días de investigación cuando no se sabe el panorama geográfico, el panorama social de Las Ovejas, era complejo para una búsqueda de esta naturaleza”.

Gerez se molestó por el tratamiento periodístico que se realizó acerca de la investigación, y dijo: “¿Quién es el experto que ha dicho que esto ha sido un fracaso?”. y agregó: “Yo no sé quién es el opinólogo que instaló esta idea social que además es absolutamente falsa”

Además enfatizó: “El que diga lo contrario es porque no caminó el lugar de los hechos porque no estuvo presente en los rastriillajes ,. No tienen la más mínima idea de lo que es esa zona”.