Femicidio en Villa Devoto: el informe forense de la mujer de 40 años asesinada por su esposo

La mujer de 40 años fue asesinada este jueves por su esposo.

Mientras avanza la investigación por el femicidio de Romina Calvo, ocurrido en el barrio porteño de Villa Devoto, se conocieron los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo de la mujer de 40 años.

De acuerdo con el informe forense, Calvo sufrió al menos 40 heridas provocadas por un arma blanca. De ese total, 22 fueron localizadas en la zona posterior de la espalda y el cuello.

El resto de las lesiones se encontraron en el sector anterior del torso, el cuello, la cara, la cabeza y los brazos. Sin embargo, los investigadores todavía aguardan las conclusiones definitivas del estudio forense.

Cómo ocurrió el femicidio

El crimen ocurrió cerca de las 6.50 de este jueves, en una vivienda de Villa Devoto. En ese momento, el hijo de la pareja, de 21 años, se encontraba durmiendo cuando su hermana menor lo despertó para pedirle ayuda.

Según la reconstrucción realizada hasta el momento, la adolescente le habría dicho: “Despertate, papá mató a mamá”.

El joven se dirigió entonces hacia la habitación y encontró a su madre herida. Minutos después llegó personal del SAME, que constató la muerte de Romina Calvo.

Según la información policial, Walter Verón, esposo de la víctima, habría utilizado una cuchilla de cocina para atacarla y luego escapó de la vivienda.

El hombre intentó evitar ser detenido y se provocó una herida. La Policía de la Ciudad logró localizarlo a unos 200 metros del domicilio.

Verón presentaba una herida cortante y debió ser trasladado al Hospital Vélez Sarsfield. El acusado había perdido una importante cantidad de sangre y permanece internado en estado grave.

La reconstrucción del ataque

Los investigadores determinaron hasta el momento que Verón había salido de su casa rumbo a su trabajo, pero regresó minutos después con un cuchillo en la mano.

Calvo salió de la habitación hacia el pasillo y se encontró con su esposo. Ambos comenzaron a discutir y luego ingresaron al dormitorio, donde se encontraba la hija menor de la pareja.

De acuerdo con la reconstrucción, fue allí donde Verón atacó a la mujer. Las cámaras de seguridad registraron posteriormente al hombre salir de la vivienda con el cuchillo ensangrentado, mientras la menor salió en busca de ayuda.

Una fuente judicial precisó que la vivienda tiene una superficie de aproximadamente 60 metros cuadrados y que la adolescente compartía el dormitorio con sus padres.

La misma fuente aclaró que la menor no observó el ataque a través de las cámaras de seguridad, como había trascendido inicialmente, sino que habría presenciado el hecho y luego corrió por el pasillo para despertar a su hermano y contarle lo ocurrido.

La investigación judicial

En la vivienda, los investigadores también encontraron una carta de despedida que habría sido escrita por Verón. Según trascendió, en el texto habría intentado justificar su situación familiar y económica.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, con el juez Bonanno al frente del expediente, y la Secretaría N° 79.

Mientras el acusado continúa internado, la Justicia avanza con la reconstrucción del femicidio y aguarda el resultado definitivo de la autopsia para determinar con precisión las circunstancias y características del ataque.