Se define el juicio por jurados contra el acusado de matar a un joven por colarse en la fila de un supermercado

Eran casi las 13 del sábado 7 de mayo del 2022 y en Bariloche no había grandes sorpresas. Braian Quinchagual y su padrastro Hugo Méndez habían finalizado la jornada laboral como tantos trabajadores de la construcción. Hicieron una parada para comprar un fernet y una coca, porque tenían un asado en su domicilio del barrio Virgen Misionera de Bariloche. A la misma hora, Mauricio Buchaillot había salido de su casa para ir a comprar una gaseosa. Los tres se encontraron por azar en el supermercado La Anónima de la avenida de los Pioneros al 4,400. Buchailot estaba en la fila que se había formado para pagar. Quinchagual y su padrastro pasaron directo hacia una de las cajas, sin advertir de que había varias personas antes que ellos. Un cliente le recriminó al joven la actitud y lo mandó a formar la fila. Buchaillot se sumó a los reproches.

La discusión levantó temperatura. Comenzaron los insultos. Pocos minutos después, Braian moría desangrado tras recibir dos puñalas en el cuello a manos de Buchaillot en la playa de estacionamiento del supermercado. La víctima tenía 23 años.

“Esto no es una historia de cine, no es una película, no es una serie, sino que lo que aquí nos trajo es una historia del mundo real, un asesinato cometido en el mundo real”, sostuvo este miércoles por la tarde el fiscal jefe Martín Lozada al principio de su alegato ante los jurados populares. Después, solicitó al jurado que lo declare culpable del homicidio del joven.

El fiscal recordó cómo ocurrió el hecho aquel mediodía del 7 de mayo del año pasado, en el supermercado de Bariloche. Lozada enfatizó ante los jurados que no hubo ninguna agresión física en el interior del comercio de la víctima contra el acusado. Es más, relató que la gerenta de la sucursal le pidió a Braian que se retirara para calmar la situación. Dijo que el joven esperó en el estacionamiento a su padrastro que tenía que pagar.

Contó que Méndez pagó y cuatro minutos después Buchaillot sale del local y se dirige hacia donde estaba el joven, en lugar de ir hacia donde tenía su vehículo en otro sector.

Allí, Lozada advirtió que el acusado sacó un cuchillo y lo apuñaló dos veces a la víctima. Enfatizó que el acusado no se defendió de nada. Y citó las declaraciones de varios testigos que observaron la dramática escena.

Los familiares y amigos de Braian Quinchagual. Foto: Chino Leiva

La fiscalía desacreditó la legitima defensa

“La defensa les va a pedir un favor extraordinario, anómalo que raya con lo absurdo”, adelantó Lozada mientras caminaba frente a los jurados populares, que escuchaban con atención. Y mencionó que la defensa del acusado plantearía que se trata de un caso de legítima defensa. Pero recordó que el imputado estaba armado con un cuchillo.

“La defensa les va a pedir que compren esto de la emoción violenta y no tiene nada de emoción violenta el hecho”, afirmó.

Advirtió que el acusado intentó manipular a los jurados con su declaración y aseguró que fueron todas mentiras. Mencionó que el acusado declaró que estaba dispuesto a morir por la verdad. “Él estuvo dispuesto a matar a otra persona, no a morirse”, aclaró Lozada.

Calificó la declaración del acusado como “una perversa manipulación de la realidad tratando de inducirlos ( a los jurados) a engaño”

“Ustedes tienen que resolver conforme a la ley”, exhortó Lozada. “Tienen que decidir si el señor Buchaillot debe caminar por las calles de Bariloche como si nada hubiese pasado”, expresó el fiscal.

Mauricio Buchaillot (a la izquierda) junto a sus defensoras oficiales en la audiencia que se hizo este miércoles. (Foto: Chino Leiva)

La defensa aseguró que se defendió de una amenaza real

“No vamos a discutir lo indiscutible. No lo discutimos como defensa ni lo discute Buchaillot”, explicó la defensora oficial Natalia Araya. Admitió que la víctima murió por dos heridas de arma blanca que fueron producidas por el acusado.

Pero advirtió que la defensa hace otra interpretación de las grabaciones que registraron las cámaras de seguridad con gran parte de la secuencia del crimen.

Observó que las filmaciones no tienen sonido. Pero destacó que se observa que el joven va contra el imputado dentro del supermercado. “Se aproxima de manera violenta”, indicó.

Sostuvo que lo que sucedió en el interior del comercio y en la playa de estacionamiento son situaciones que están vinculadas en forma directa. No se deben analizar de manera separada, como plantea la fiscalía.

Araya puntualizó ante los jurados que había una situación anormal en el supermercado. Tensa. Y mencionó que por eso se llamó al 911. Había una sensación de temor.

"No queremos vender nada"

“Esto no es un kiosco. Si hay algo que hacemos desde la defensa es respetar siempre a la familia de la víctima”, aclaró. “No le queremos vender absolutamente nada”, replicó. “Las pruebas están sobre la mesa y ustedes (por los jurados) tomarán una decisión”, enfatizó.

La defensora citó las declaraciones del psicólogo Ariel Torres y la psiquiatra forense Verónica Martínez, que trabajan para el Poder Judicial. Torres mencionó que Buchaillot sufrió un trastorno paranoide en el momento del hecho y Martínez indicó que presentaba rasgos paranoides en la personalidad.

“Ambos coincidieron que Buchaillot recibió una amenaza real”, alegó Araya. Y mencionó que en las filmaciones se observa que Braian lo esperaba afuera del supermercado, no estaba en el estacionamiento.Por eso, la defensora sostuvo que la amenazaba continuaba y así lo entendió el acusado. Insistió que el imputado se defendió de lo que comprendió como “una amenaza real” que se podría extender hacia su familia.

Dijo que el acusado se encontró con un hecho inesperado. “Iba a comprar una gaseosa, no iba a matar a una persona”, expresó. Y afirmó que el acusado no miente, como planteó Lozada.

Araya manifestó ante los jurados que no hubo dolo, no hubo intención de matar. Por eso, pidió al jurado que declare que se trató de un caso de legítima defensa.

Los jurados recibirán mañana las instrucciones técnicas por parte del juez Gregor Joos que conduce el juicio por jurados, que comenzó el lunes. Y después pasarán a deliberar.

Esta tarde de miércoles, el juez le concedió unos minutos a la madre de la víctima, quien visiblemente angustiada, pidió justicia por el crimen de su hijo.

Se viene la deliberación

Buchaillot expresó sus últimas palabras. “Todo lo que dije es cierto y pido a Dios que ustedes no tengan que pasar por una situación igual”, expresó. “Por favor fíjense bien las pruebas”, pidió. “No niego lo que pasó, no soy hipócrita”, afirmó. Y deseó a las personas que estaban en el jurado que puedan salir de sus casas y hacer sus compras con normalidad y no enfrentar lo que él vive. “Les agradezco y les pido disculpas por el tiempo que pierden conmigo”, remató.

Antes de que se retiraran de la sala, el juez les recomendó a los doce jurados titulares y los cuatro suplentes no hablar entre ellos del caso, ni tampoco dejarse influenciar por los diarios, las radios o las redes sociales. “Traten de no contaminarse con información externa”, les recomendó Joos.

Tampoco que hablen del juicio con sus familias, porque los jurados regresaron a sus domicilios y mañana jueves tendrán que deliberar y resolver si Buchailot es culpable de un homicidio o si ejerció una legítima defensa.