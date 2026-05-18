Elecciones 2027: los gobernadores coordinan un plan para desdoblar y despegarse de Javier Milei

Los armados políticos para las elecciones de 2027 comenzaron a acelerarse con fuerza en el tablero federal. Ante el complejo escenario político nacional y el desgaste que sufre el entorno de Javier Milei, los gobernadores de la oposición y de bloques aliados activaron negociaciones urgentes para coordinar un plan de supervivencia: desdoblar las elecciones provinciales y despegar sus calendarios locales de la contienda nacional donde el presidente buscará su reelección.

De Axel Kicillof a Jorge Macri: quiénes integran el chat secreto para adelantar las elecciones

El canal de comunicación horizontal entre los mandatarios se mantiene sumamente activo a través del grupo de chat bautizado irónicamente como «23 más 1», una denominación sugerida por el bonaerense Axel Kicillof.

En ese espacio, la idea de desdoblar los comicios locales gana terreno como un denominador común, incluso entre aquellos jefes provinciales que han mantenido una postura oscilante o dialoguista con Balcarce 50.

El impacto en las provincias: desdoblamiento electoral y el nuevo recorte de fondos de Milei

Para los distritos de la Patagonia y del interior del país, el incentivo de separar las fechas responde a dinámicas estrictamente locales. Por un lado, permite discutir las problemáticas provinciales sin la interferencia de la polarización nacional. Por el otro, funciona como un escudo financiero y político en un contexto donde las provincias vienen de sufrir un nuevo e importante impacto en sus arcas: un recorte generalizado de $2,5 billones en las transferencias presupuestarias dispuesto por el Palacio de Hacienda.

A pesar de que el desdoblamiento parece ser la opción mayoritaria, la conveniencia final de la fecha dependerá de la evolución de la economía y de las encuestas hacia fin de año. El mapa de opciones expone intereses cruzados:

Buenos Aires y CABA : En el entorno de Axel Kicillof no descartan la herramienta, aunque analizan con lupa los movimientos de la opinión pública. Por su parte, para Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires la separación de fechas es una «posibilidad cierta», sujeta a las complejas negociaciones cruzadas que mantienen Mauricio Macri y Karina Milei por el control de los distritos clave.



: En el entorno de Axel Kicillof no descartan la herramienta, aunque analizan con lupa los movimientos de la opinión pública. Por su parte, para Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires la separación de fechas es una «posibilidad cierta», sujeta a las complejas negociaciones cruzadas que mantienen Mauricio Macri y Karina Milei por el control de los distritos clave. Provincias Unidas : Mandatarios como el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro evalúan fijar sus elecciones antes de octubre para blindar sus gestiones tras haber unificado reclamos económicos de peso, como la baja de retenciones agroindustriales.



: Mandatarios como el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro evalúan fijar sus elecciones antes de octubre para blindar sus gestiones tras haber unificado reclamos económicos de peso, como la baja de retenciones agroindustriales. El argumento inverso: En la otra vereda, gobernadores como el mendocino Alfredo Cornejo evalúan que un desdoblamiento temprano de las provincias aliadas al oficialismo podría resultar conveniente para la propia Casa Rosada, proveyéndole triunfos previos que oficien de amortiguador político antes de la elección mayor de octubre.

El dilema de los gobernadores dialoguistas y el freno a la reforma electoral en el Congreso

Esta oleada de negociaciones en los armados provinciales coincide con el estancamiento de las reformas electorales que impulsa el Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación, tales como el proyecto para la eliminación definitiva de las PASO.

Las fuentes parlamentarias reconocen que la iniciativa oficialista «está medio verde», debilitada justamente por la necesidad del Gobierno de negociar leyes clave con los mismos gobernadores que hoy planifican su estrategia de diferenciación. De este modo, la evolución del humor social y el control de los daños políticos en los próximos meses serán los factores determinantes que terminen de definir cuántas estaciones electorales previas tendrá el calendario antes de la gran cita nacional.