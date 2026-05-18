Intentaron asaltar a un policía y hubo disparos en Cipolletti: les dictaron preventiva por cuatro meses

Prisión preventiva para los acusados de balear a un policía al intentar robarle la moto en Cipolletti.

Dos hombres quedaron con prisión preventiva por cuatro meses luego de ser imputados por el violento intento de robo de una motocicleta a un empleado policial en el barrio CGT de Cipolletti. El hecho ocurrió el sábado por la mañana y derivó en una persecución, disparos de arma de fuego y la detención de ambos sospechosos en distintos puntos de la ciudad.

La acusación fue formulada este lunes durante una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti. El Ministerio Público Fiscal les atribuyó el delito de robo agravado por cometerse en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa y en calidad de coautores.

Además, a uno de los imputados se le agregó el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional.

Cómo fue el intento de robo

Según describió el fiscal del caso, el episodio ocurrió cerca de las 8:30 en la esquina de Lago Nahuel Huapi y Mailhet. Los acusados circulaban en un vehículo conducido por una tercera persona que aún no fue identificada.

De acuerdo a la investigación, ambos descendieron del automóvil tras una “previa distribución de tareas” y abordaron a un empleado policial que acababa de llegar a su vivienda y guardaba su motocicleta en el garaje.

En ese contexto, uno de los sospechosos lo apuntó con un arma de fuego para intentar sustraerle el rodado. La Fiscalía sostuvo que el arma estaba “en condiciones inmediatas de uso y apta para efectuar disparos”.

Siempre según la acusación, el imputado efectuó al menos tres disparos contra el policía, aunque no logró herirlo porque la víctima alcanzó a apartarse y buscar resguardo.

Disparos, persecución y detenciones

Mientras los acusados intentaban concretar el robo, el efectivo respondió utilizando su arma reglamentaria. Según se escuchó en la audiencia, realizó dos disparos “repeliendo la agresión” y les ordenó detenerse, aunque ambos escaparon corriendo hacia el norte.

Las detonaciones alertaron a vecinos de la zona, que salieron de sus viviendas y comenzaron una persecución junto al damnificado.

Uno de los sospechosos fue reducido en inmediaciones de J.M. París y Lago Mascardi, mientras que el segundo fue capturado en Chile y Río Salado. Este último tenía el arma de fuego en su poder al momento de la detención.

Los argumentos de la Fiscalía y la defensa

Durante la audiencia, el fiscal indicó que uno de los acusados no registra antecedentes computables, aunque sí intervenciones previas en hechos delictivos cuando era menor de edad. Sobre el segundo, precisó que en febrero de este año había agotado una condena unificada de siete años y medio de prisión por seis legajos.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva por entender que existían riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Además, sostuvo que, por la gravedad de la imputación, una eventual condena sería de cumplimiento efectivo.

La defensora oficial cuestionó la calificación legal y pidió que el hecho fuera encuadrado como robo con utilización de arma en grado de tentativa. También rechazó la prisión preventiva y propuso una prohibición de acercamiento al barrio con monitoreo electrónico.

Sin embargo, tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías avaló la formulación de cargos presentada por la Fiscalía, habilitó la investigación penal preparatoria por cuatro meses y ordenó que ambos imputados permanezcan detenidos durante ese plazo.