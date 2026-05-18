Neuquén digitaliza el Registro de violencia familiar y de género y acelera la protección de personas vulnerables

La nueva plataforma ya funciona en Neuquén y busca reducir tiempos administrativos, evitar trámites en papel y garantizar mayor seguridad en el acceso a la información.

La escena ya no transcurre detrás de un mostrador repleto de carpetas, sellos y formularios impresos. Tampoco obliga a recorrer oficinas públicas para conseguir un certificado. Desde ahora, en Neuquén, parte de la información vinculada a los registros de violencia familiar y de género comenzará a circular por canales digitales, con cruces automáticos de datos y validaciones en tiempo real.

El gobierno provincial puso en marcha una nueva plataforma tecnológica destinada a modernizar el funcionamiento de los Registros de Violencia Familiar y de Género. El objetivo es claro: reducir tiempos, fortalecer las medidas de protección y garantizar mayor eficiencia en la respuesta estatal frente a situaciones de vulnerabilidad.

La iniciativa fue desarrollada de manera conjunta por las direcciones provinciales de Gobierno y Justicia, de Planeamiento e Informática y la Optic, dentro del proceso de transformación digital que impulsa la provincia.

El sistema incorpora a personas con sentencia firme en causas de violencia familiar o de género, a quienes incumplen medidas cautelares o restrictivas y también a quienes desobedecen tratamientos terapéuticos ordenados por la Justicia. Las altas y bajas del registro continúan bajo la órbita exclusiva del Poder Judicial, mientras que la autoridad de aplicación depende del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.

Uno de los cambios más visibles para la ciudadanía será la posibilidad de gestionar certificados de manera virtual. El documento, requerido para distintos trámites administrativos en organismos provinciales, municipales y nacionales, podrá descargarse directamente desde la plataforma oficial sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina pública.

Pero detrás de esa simplificación cotidiana hay una estructura tecnológica más amplia. La provincia incorporó nuevos Web Services dentro del ecosistema de integrabilidad basado en X-Road, la plataforma implementada por Optic para permitir que distintos organismos estatales compartan información de forma segura y automática.

En la práctica, esto implica que las dependencias públicas podrán consultar validaciones y certificaciones en tiempo real, sin exigirle nuevamente documentación a los ciudadanos ni depender de expedientes en papel.

La digitalización también apunta a mejorar la trazabilidad de la información y acelerar la aplicación de decisiones judiciales. En contextos atravesados por denuncias de violencia, cada demora administrativa puede convertirse en un obstáculo crítico. Por eso, el nuevo sistema busca reducir tiempos burocráticos y fortalecer los mecanismos de protección.

Para emitir la certificación correspondiente, los ciudadanos podrán ingresar a: https://certificadoviolencia.neuquen.gov.ar/ y descargarlo virtualmente.