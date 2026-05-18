Campaña de vacunación en Río Negro: qué vacunas se aplicaron durante la Semana de las Américas

El Ministerio de Salud puso el foco en la prevención y el acceso gratuito a vacunas en toda la provincia. Foto: gentileza.

Con operativos desplegados en hospitales y centros de salud de toda la provincia, Río Negro aplicó más de 17 mil vacunas durante la Semana de la Vacunación en las Américas, una campaña impulsada por la Organización Panamericana de la Salud para reforzar la prevención y ampliar la cobertura inmunológica en la población.

Desde el Ministerio de Salud provincial destacaron el alcance territorial de la estrategia, que se llevó adelante en los 36 hospitales públicos y sus respectivos centros de salud, con actividades destinadas a facilitar el acceso a las dosis gratuitas y obligatorias.

La mayor cantidad de aplicaciones correspondió a la vacuna antigripal, aunque también se reforzaron esquemas contra neumococo, Hepatitis B y Doble Adultos, entre otras vacunas incluidas en el calendario nacional.

La campaña estuvo especialmente dirigida a grupos priorizados, como personas mayores, personas gestantes, adultos y adolescentes desde los 11 años, quienes se acercaron a los distintos puntos habilitados para completar sus esquemas de vacunación.

El operativo sanitario se desarrolló en los 36 hospitales públicos

Desde la cartera sanitaria señalaron que el resultado alcanzado refleja «el trabajo conjunto del sistema público de salud» y remarcaron la importancia de sostener este tipo de acciones territoriales para reducir las brechas de inmunidad en toda la comunidad.

Además, recordaron que Argentina cuenta con uno de los calendarios de vacunación más completos de la región y que las vacunas continúan siendo la herramienta más segura y efectiva para prevenir brotes de enfermedades inmunoprevenibles.

La iniciativa también buscó reforzar el concepto de la vacunación como un acto de responsabilidad colectiva, en línea con el mensaje impulsado este año por la OPS en toda América.

Finalmente, desde Salud reiteraron que, más allá de esta campaña especial, los centros de salud de Río Negro mantienen de manera habitual la vacunación para todas las edades y convocaron a la población a acercarse para completar los esquemas correspondientes.