Nico Paz entre algodones antes del Mundial 2026: la complicación que preocupa a Scaloni

Scaloni sigue de cerca al futbolista por una lesión en la rodilla izquierda.

A falta de días para el inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina sumó una preocupación. Esta vez, por la situación física de Nicolás Paz. El volante ofensivo del Como arrastra una molestia en la rodilla izquierda y preocupa al cuerpo técnico de Lionel Scaloni de cara al debut en la Copa del Mundo.

El pasado domingo, el futbolista no fue convocado para la victoria de Como por 1-0 frente a Parma, por la Serie A, y desde Italia aseguran que la decisión estuvo vinculada a un golpe sufrido hace una semana ante Hellas Verona.

Aunque en el club italiano sostienen que no se trata de una lesión grave, el cuerpo técnico del elenco Albiceleste siguen de cerca su evolución y analizaron los estudios médicos realizados en los últimos días. El jugador presenta dolor en la zona afectada y esa fue la principal razón por la que no sumó minutos.

Mientras Scaloni define la lista definitiva de 26 futbolistas, que deberá presentar antes del 30 de mayo, Paz aparece como uno de los nombres con mayores chances de integrar el plantel mundialista. Por eso, en los próximos días uno de los médicos de la Selección viajará para evaluar personalmente su estado físico y tener un diagnóstico más preciso.

Qué dicen los medios italianos sobre la situación de Nicolás Paz

Según trascendió en medios italianos, el mediocampista puede caminar con normalidad, aunque siente molestias cuando realiza movimientos de impacto o exigencia futbolística.

En Como esperan poder recuperarlo para el último partido de la temporada frente a Cremonese, el próximo domingo. El equipo marcha quinto con 68 puntos y pelea por clasificarse a la próxima Champions League.

Los números de Nicolás Paz

El joven atraviesa una gran temporada en la Serie A. En 35 partidos convirtió 12 goles y aportó siete asistencias, además de registrar un tanto y una asistencia en la Copa Italia.

Con la camiseta de la Selección Argentina disputó ocho encuentros y marcó un gol, en un amistoso frente a Mauritania durante la última fecha FIFA. Ahora, la incógnita pasa por saber si llegará en plenitud física al Mundial 2026.