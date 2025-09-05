Emanuel Moriatis, excampeón de TC, sufrió un violento robo: le dispararon para quitarle la moto

El expiloto de Turismo Carretera Emanuel Moriatis sufrió un violento robo mientras circulaba en su moto Ducati por la Autopista Panamericana. Según se pudo conocer, los delincuentes le dispararon dos veces y le sacaron su vehículo.

El violento episodio ocurrió este jueves por la tarde a la altura de Fondo de la Legua, en Martínez. El excampeón estaba llevando a su hijo a una práctica de fútbol cuando fue asaltado.

Según contó en sus redes sociales y en diálogo con radio Mitre el propio exdeportista y actual presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), fue abordado por dos motochorros en plena hora pico y ante la presencia de cientos de autos que circulaban a escasos metros.

En el relato dijo que los asaltantes lo interceptaron de forma agresiva hasta que uno de ellos, el que iba en la parte trasera, efectuó un disparo para obligarlo a detenerse.

El relato de Emanuel Moriatis, excampeón de TC, sobre el violento robo que sufrió

“Se me ponen de costado, casi como que me quieren chocar, y me cruzan la moto. El que venía atrás me mostró el revólver, me hace seña como que frene y cuando me hace la segunda seña, pum, tira un tiro para el piso. Automáticamente freno y suelto la moto. Medio que me voy caminando rápido, pero para atrás, mirándolos. No me quise dar vuelta y correr sin verlos, porque uno piensa que no pueden prender la moto, me tiran un tiro, no sabés qué hacer. Es un segundo”, contó el expiloto.

Según detalló, uno de los asaltantes quiso sacarle el bolso a Moriatis: «Cuando me tira el tiro, freno, me quedo quieto como congelado y se me lanza encima, me saca el bolso que tenía, me empieza a bolsiquear. ‘Dame todo, dame todo, dame todo, dame todo”. Todo lo que tenía“.

La víctima perdió todas sus pertenencias: teléfono, mochila y la propia moto.

El violento episodio no concluyó ahí. Si bien no se resistió al robo, cuando se alejaba de el lugar uno de los sujetos lo persiguió varios metros y le disparó.

“Voy corriendo como marcha atrás y lo veo que se me viene. Yo ya había dejado la moto y se me viene. Yo con el casco puesto. Él con el casco, no lo escuchaba. Se ve que me estaba diciendo “quieto, quieto” y yo iba para atrás. Entonces, cuando venía para atrás como que me mira y después ¡pum! Me tira otro tiro a quemarropa“, dijo Moriatis.