Uber en Cipolletti | El Municipio presentó el proyecto para regularlo: las modificaciones de la iniciativa

El debate sobre el uso de las aplicaciones de servicios de transporte se expande en Río Negro.

El intendente Rodrigo Buteler anticipó esta semana que iba a presentarse un proyecto en el Concejo Deliberante para regular el funcionamiento de las plataformas digitales que ofrecen servicios de traslado de pasajeros. Toda se da en medio de la disputa que hay en la ciudad entre taxistas y los que usan aplicaciones como Uber. El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, confirmó que la iniciativa se envió este viernes y enumeró algunos de los puntos principales que tiene.

Escuchá a Diego Zúñiga, secretario de Fiscalización de Cipolletti, en RN Radio

«Armar el escenario para que esté regulada»: llegada de Uber en Cipolletti

El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, confirmó que hoy ya se presentó la iniciativa al Concejo Deliberante que «busca modificar el código de transporte de la ciudad para poder hacer que el uso de estas plataformas tecnológicas de intermediación en el transporte sea legal en la ciudad».

Dijo que han «escuchado al sector taxistas, al sector Uber, y fundamentalmente a los vecinos, y entendemos que lo que la sociedad demanda es un servicio innovador y que esté relacionado con los avances tecnológicos. Y no nosotros no nos vamos a oponer a eso».

El funcionario sostuvo en diálogo con Panorama Informativo que cómo órgano fiscalizador entienden que ya «es algo que desembarcó en la ciudad y que no hay dudas que llegó para quedarse». En este contexto marcó que es «importante armar un escenario por el cual esté regulada y que se cumplan una serie de exigencias».

Zúñiga señaló que con la normativa actual, solo está permitido como transporte los taxis y colectivos. «Entendemos que es algo atrasado con lo que ciudad demanda», expresó.

Uber en Cipolletti: qué se proyecta en el transporte de la ciudad

Explicó que en la iniciativa que presentaron en el Concejo Deliberante en una de las cláusulas se estableció que el mercado «se regule por ni más ni menos que por la oferta y la demanda, no vamos a poner un límite».

Sumó que algo que promueven es que cada titular «podrá tener un solo vehículo habilitado» pero no habrá un límite máximo de cuántos podrán prestar el servicio. Agregó que «otra de las particularidades» del proyecto es que la municipalidad «dejará de tener ese rol tan invasivo de regular los precios en el sector».

Comentó que por este tema se conformó una mesa de trabajo por la cual hubo encuentros con referentes de cada sector «donde se escucharon a todas las partes». Sostuvo que incluso hubo una parte del grupo de taxistas que pidió «la regularización de estas plataformas».

y añadió: «Las plataformas que quieran operar en la ciudad van a tener que habilitarse y cumplir como lo hace cualquier empresa que lo hace en la ciudad, como pasó con otras como Pedidos Ya. Que cumplan y tributen. Y estarán reguladas por el Código de Comercio de la ciudad. Y por otra vía distinta irá la habilitación de los choferes que quieran hacer uso de la plataforma», describió.

Expuso que por ahora es pronto para hablar de los requisitos que tendrán que cumplir los vehículos que se sumen a Uber, pero dijo que se apuntará a que cuenten con una Verificación Técnica Obligatoria.

Manifestó que ahora estarán expectantes del debate que se iniciará en el Concejo Deliberante. Buscamos mejorar la calidad brindada en el transporte de pasajeros. Así como se hizo con esto (con las plataformas) se hizo con el llamado a licitación del nuevo transporte público de pasajeros donde se abrirán los sobres el 30 de octubre», manifestó.