Cometían estafas virtuales con tarjetas del banco BPN de Neuquén y Naranja X: la policía los demoró en Centenario . Foto: Florencia Salto

La Policía del Neuquén, a través de la División Ciberdelito Económico, concretó este jueves por la mañana tres allanamientos en la ciudad de Centenario, dentro de una investigación por estafas virtuales que dejó demorados a los principales sospechosos y permitió el secuestro de importante evidencia.

Los procedimientos fueron autorizados por el juez de Garantías, Dr. Federico Lupica Cristo, y contaron con la intervención de la fiscal de Delitos Económicos, Dra. Valeria Panozzo.

Las estafas fueron en julio

La causa se originó a partir de la denuncia de una vecina que, el pasado 7 de julio, descubrió múltiples compras realizadas sin su consentimiento con tarjetas del Banco Provincia del Neuquén y de la firma Naranja X, con un perjuicio económico que superó los 1,9 millones de pesos.

Luego de varias semanas de investigación y análisis, los efectivos reunieron pruebas suficientes para solicitar las medidas judiciales.

Los allanamientos arrojaron resultados positivos, con la demora de los investigados y el hallazgo de elementos de relevancia para la causa.

Secuestran elementos y concretan demoras

Entre lo incautado se encuentran teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, envoltorios de Mercado Libre, una motocicleta Mondial 150 cc y distintos artículos adquiridos de manera fraudulenta.

Tanto los demorados como el material secuestrado fueron trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.