Cometían estafas virtuales con tarjetas del banco BPN de Neuquén y Naranja X: la policía los demoró en Centenario
La División Ciberdelito Económico de la Policía de Neuquén concretó este jueves tres allanamientos. Se secuestraron varios elementos que acreditan las estafas. También usaron la aplicación Naranja X.
La Policía del Neuquén, a través de la División Ciberdelito Económico, concretó este jueves por la mañana tres allanamientos en la ciudad de Centenario, dentro de una investigación por estafas virtuales que dejó demorados a los principales sospechosos y permitió el secuestro de importante evidencia.
Los procedimientos fueron autorizados por el juez de Garantías, Dr. Federico Lupica Cristo, y contaron con la intervención de la fiscal de Delitos Económicos, Dra. Valeria Panozzo.
Las estafas fueron en julio
La causa se originó a partir de la denuncia de una vecina que, el pasado 7 de julio, descubrió múltiples compras realizadas sin su consentimiento con tarjetas del Banco Provincia del Neuquén y de la firma Naranja X, con un perjuicio económico que superó los 1,9 millones de pesos.
Luego de varias semanas de investigación y análisis, los efectivos reunieron pruebas suficientes para solicitar las medidas judiciales.
Los allanamientos arrojaron resultados positivos, con la demora de los investigados y el hallazgo de elementos de relevancia para la causa.
Secuestran elementos y concretan demoras
Entre lo incautado se encuentran teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, envoltorios de Mercado Libre, una motocicleta Mondial 150 cc y distintos artículos adquiridos de manera fraudulenta.
Tanto los demorados como el material secuestrado fueron trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.
