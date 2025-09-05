Salió con amigos, lo apuñalaron en un pub de El Bolsón y ahora debe cobrar una indemnización millonaria

La Justicia de El Bolsón condenó al organizador de un evento nocturno al pago de una indemnización que supera los 39 millones de pesos, luego de que un joven fuera apuñalado sin que se garantizaran las medidas de seguridad mínimas. El fallo del Juzgado Multifueros de El Bolsón considera al organizador responsable por los daños físicos y psíquicos sufridos por la víctima.

Un joven de 22 años, que había salido a un pub en El Bolsón junto a sus amigos pero la noche de diversión dio un giro inesperado cuando fue apuñalado en plena pista. Esto le provocó graves heridas y derivó en una demanda civil por daños y perjuicios.

La jueza que intervino en el juicio tuvo por acreditada «la responsabilidad del organizador por no haber garantizado las condiciones mínimas de seguridad», una omisión que, según el fallo, fue la causa directa del daño. El tribunal de El Bolsón condenó al responsable a una indemnización de $39.858.561,18, en una resolución de primera instancia que todavía puede ser apelada.

Salió con amigos a un pub de El Bolsón y lo apuñalaron: cómo fue el ataque, según la Justicia

El expediente judicial reconstruyó el contexto del ataque: un evento abierto al público, sin entrada paga, en el que no existieron controles de ingreso ni personal de seguridad capacitado dentro del predio. La víctima, que no pudo identificar a su agresor, reclamó una reparación económica por los daños físicos y psíquicos sufridos a raíz del ataque con arma blanca.

Durante el juicio, el tribunal analizó si el hecho de que no se cobrara entrada eximía de responsabilidad al organizador.

La jueza determinó que, más allá de la cuestión comercial, existía una «relación de seguridad implícita». Quien convoca a personas a un espacio cerrado asume un deber jurídico de prevención frente a posibles riesgos. La sentencia destacó que no solo no se tomaron medidas de control, sino que tampoco hubo previsiones básicas para actuar ante un episodio de violencia de esta envergadura.

El ataque dejó consecuencias severas que fueron acreditadas por pericias médicas y psicológicas. El joven sufrió una herida penetrante en el abdomen que requirió cirugía y una internación prolongada.

Las secuelas físicas incluyeron limitaciones funcionales, mientras que los efectos psíquicos se consideraron relevantes, con angustia persistente y dificultades para retomar sus actividades habituales. La resolución, que sienta un precedente en la región, busca resarcir los perjuicios materiales y las consecuencias morales que el evento tuvo para la víctima.