Empezó como una causa por amenazas y terminó en operativos con droga y armas en dos ciudades de Río Negro

Investigaban amenazas con armas derivaron en operativos en dos ciudades de Río Negro con armas y droga incautadas

Una causa por amenazas con armas de fuego derivó en una serie de allanamientos con resultados positivos en Villa Manzano y San Isidro. La investigación se inició tras un violento episodio ocurrido el 16 de abril por la noche. Según la denuncia, un hombre que caminaba junto a sus hijos escuchó gritos y, al observar la situación, habría visto a dos sujetos que lo amenazaban de muerte mientras exhibían armas de fuego. El hecho ocurrió en la intersección de Primeros Pobladores y Río Neuquén.

Allanamientos y secuestros

A partir de testimonios, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores y los vehículos utilizados. Con esos datos se realizaron las primeras diligencias judiciales, que incluyeron un allanamiento en Villa Manzano.

En ese procedimiento se secuestraron un arma de fuego, municiones y estupefacientes, entre ellos marihuana y cocaína fraccionada. Posteriormente, la investigación continuó con nuevos operativos realizados en San Isidro.

Según se informó, en estos allanamientos se incautó una pistola calibre 9 milímetros, cargadores, municiones del mismo calibre, proyectiles calibre 22 y más droga.

Investigación en curso

Las actuaciones se iniciaron por abuso de arma, aunque el hallazgo de estupefacientes derivó en una investigación paralela bajo la Ley 23.737, con intervención de la Fiscalía Federal de General Roca.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que la causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en relación con los elementos secuestrados.