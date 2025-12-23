Armas caseras, celulares y «pajarito»: todo lo que secuestraron tras una requisa sorpresa en el penal de Viedma

Un operativo sorpresa del Servicio Penitenciario Provincial en la cárcel de Viedma permitió secuestrar armas blancas caseras, teléfonos celulares y botellas con bebida alcohólica fermentada, conocida como «pajarito», en un procedimiento que se desarrolló sin incidentes y con total control de los internos.

La inspección, realizada el 22 de diciembre de 2025, abarcó más de 20 celdas de distintos pabellones, por orden directa del ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, y estuvo a cargo de oficiales y suboficiales que recorrieron los sectores bajos del penal.

Según informaron, la requisa comenzó en el ala derecha, revisando celdas ocupadas por internos de entre 20 y 40 años, provenientes de distintas localidades del Valle Medio y la Región Sur. Los internos fueron trasladados temporalmente a las salas de visita mientras se inspeccionaban sus pertenencias y los espacios comunes, como sanitarios, estanterías y mesas.

En el primer tramo del operativo se secuestraron dos facas, una con empuñadura de tela negra y otra de mayor tamaño elaborada con planchuela metálica, además de un celular de alta gama sin dueño identificado. En otros sectores se hallaron tres elementos punzantes más, uno construido con un tornillo, todos retirados por el personal penitenciario.

Alcohol casero y objetos punzantes: la situación detectada en cinco de los más de diez sectores revisados

En el pabellón C se detectaron dos botellas plásticas con «pajarito», bebida alcohólica casera elaborada por los internos con restos de frutas, lo que generó preocupación por riesgos sanitarios y de convivencia.

Además, se encontraron más armas caseras ocultas entre barrotes, muebles y objetos personales, incluyendo hierros estructurales pintados y planchuelas afiladas con empuñaduras improvisadas. En total, se inspeccionaron más de diez sectores, con resultados positivos en al menos cinco de ellos.

El operativo concluyó cerca del mediodía, con la reintegración de los internos a sus celdas y el cierre preventivo de los sectores intervenidos.