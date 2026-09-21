Encontraron con vida al joven de Cipolletti: su pareja lo denunció por violencia de género previo a su desaparición

Tras al menos 24 horas de búsqueda, la Policía dio con el paradero del joven que era buscando en Cipolletti, en la zona de la Isla Jordán. «Fue encontrado en buen estado general de salud y trasladado de inmediato para su correspondiente atención médica y control preventivo», indicaron desde el ministerio de Seguridad de Río Negro.

El chico, de 26 años, era intensamente buscado desde el domingo por la tarde. Según pudo conocer este medio en ese momento, su desaparición se dio luego de una denuncia de su pareja por un hecho de violencia de género.

Esto fue confirmado por Seguridad tras el hallazgo con vida del joven. «El Ministerio Público Fiscal lleva adelante las actuaciones judiciales previas vinculadas a una causa por lesiones en contexto de violencia de género denunciada por su pareja», indicaron.

Cómo fue el hallazgo del joven de 26 años que era buscado en Cipolletti: los detalles del operativo

Según informó el ministerio de Seguridad de Río Negro, el operativo inició el domingo 20 de septiembre tras una denuncia radicada en la comisaría 4ta de Cipolletti. Fue allí donde se iniciaron los rastrillajes que derivaron en el hallazgo de su vehículo en la zona de la Cueva del León.

«El operativo coordinado incluyó el trabajo por tierra de efectivos de las unidades locales, personal del Área de Canes y la Brigada Rural, junto con la colaboración de Defensa Civil y peritos del Gabinete Criminalística. En paralelo, Prefectura Naval Argentina encabezó los rastrillajes fluviales sobre el curso del río», explicaron.

Tras horas de rastrillajes, «el joven fue encontrado en buen estado general de salud y trasladado de inmediato para su correspondiente atención médica y control preventivo».

Sobre la denuncia, fuentes cercanas a la investigación indicaron a este medio que la pareja del joven había realizado una denuncia en su contra por un episodio de violencia de género. Ahora, la Fiscalía avanza con esa investigación.