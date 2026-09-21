Buscan a un joven de 20 años en Cipolletti: avanzan los rastrillajes en la Isla Jordán, cerca de la Cueva del León
El chico desapareció luego de una "violenta pelea" con su pareja. Por la tarde, el domingo 20, su auto fue encontrando en las inmediaciones del conocido sector de la Isla Jordán. Este lunes siguen los rastrillajes.
El domingo 20 de septiembre por la tarde se desplegó un amplio operativo en Cipolletti para dar con el paradero de un joven de 20 años identificado como Rodrigo Soto. Según informaron fuentes cercanas a la investigación, el chico desapareció luego de tener una «violenta pelea» con su pareja.
Su vehículo fue encontraron en la zona de la «Cueva del León», en la Isla Jordán. Desde allí, el fiscal Martín Pezzeta dispuso que se tome intervención. Este lunes 21 de septiembre, los equipos de rastrillajes peritan la zona, al igual que la márgen del río Negro con canes de búsqueda.
La Policía, junto a el MPF, buscan reconstruir los últimos movimientos del joven previo a su desaparición.
El vehículo del joven desaparecido fue localizado en inmediaciones de la Cueva del León, y el mismo fue requisado por la Policía y quedó bajo resguardo para preservar el lugar.
Mapa: dónde queda la Cueva del León y qué sector de la Isla Jordán están rastrillando
La Cueva del León está ubicada en la margen sur del río Negro, a unos 1000 metros del puente de la Isla Jordán hacia la izquierda. Se trata de una zona de bardas y acantilados rústicos, utilizada usualmente para realizar trekkings.
Se accede habitualmente desde Cipolletti cruzando hacia la Isla Jordán por el camino de ripio. Se trata de un lugar no habilitado para circular debido a la peligrosidad del sitio.
Comentarios