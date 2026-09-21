«Cierre de ciclos»: el horóscopo semanal detalla cómo impacta el equinoccio de primavera y la Luna llena en cada signo

La llegada de la primavera marca un punto de inflexión definitivo en el cosmos. Del 20 al 27 de septiembre de 2026, la energía astrológica abandona las medias tintas para exigir el reordenamiento de los vínculos, la celebración de los logros acumulados en los últimos seis meses y la fijación de límites inquebrantables.

El motor de este cambio radical es la combinación entre el ingreso del Sol en Libra, que impone la búsqueda de armonía y acuerdos, y la imponente Luna llena en Aries del próximo sábado. Este evento funcionará como un espejo implacable sobre la independencia, el deseo personal y las cuentas pendientes del año.

El pronóstico signo por signo: qué exigen los astros esta semana del 21 de septiembre