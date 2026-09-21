Fecha y hora confirmada para el cruce entre Boca y Vasco Da Gama por las semifinales de la Sudamericana

La agenda del Xeneize toma forma. La Conmebol, a través de un comunicado oficial, dio a conocer a hoy fecha y horario para los duelos entre Boca Juniors y Vasco Da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana de Fútbol.

De acuerdo con el comunicado, el partido de ida de la llave se llevará a cabo el martes 13 de octubre, desde las 21:30, en La Bombonera, mientras que el encuentro de vuelta, sin estadio definido todavía, se desarrollará el 20 de octubre en el mismo horario.

La revancha de las semifinales por la Copa Sudamericana entre Boca y Vasco da Gama todavía no tiene cancha asignada, ya que el São Januário, el habitual escenario del conjunto carioca, no alcanza el mínimo de 30.000 espectadores establecido por el reglamento de la Conmebol.

En apenas un par de semanas, Vasco da Gama analiza distintas alternativas. Según explicó su director deportivo, la intención es mantener el partido en Río de Janeiro: “En este momento estamos evaluando todas las posibilidades. Incluso São Januário, Maracaná y Engenhão. Nuestra prioridad es jugar en Río”.

Camino a semifinales, el equipo del Vasco Arruabarrena, que pretende batallar firme y hasta el final en los tres frentes (torneo doméstico, Copa Argentina y Copa Sudamericana), viene de eliminar a San Pablo la semana pasada, tras imponerse por 2 a 1 en el global.

Vasco, por su parte, equipo donde juegan los argentinos Santiago Sosa, Alan Lescan, Facundo Colidio y Claudio Spinelli, viene de llevarse la serie contra Independiente de Santa Fe -verdugo de River en la instancia previa- por 2-0 tras imponerse en Brasil. Ahora, se verán las caras en busca de la gran final de la Copa Sudamericana.

La semifinal restante tendrá a otro equipo brasileño, Atlético Minerio, midiéndose ante Torque de Uruguay. La ida se disputará el 14 de octubre en Brasil, mientras que la vuelta irá el 21 del mismo mes en Montevideo.