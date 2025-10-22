Encontraron muerto a un hombre de Río Negro en una playa de Chubut: estaba «maniatado y envuelto» en una frazada

El martes por la tarde se produjo el macabro hallazgo de un cuerpo en una playa de Chubut. Las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre que estaba «maniatado y envuelto» en una frazada, pero debido a su estado no pudieron identificarlo rápidamente. Este miércoles, con los resultados de la autopsia, se determinó que se trataba de una persona oriunda de Río Negro.

El cuerpo fue encontrado el martes, cerca de las 19, en el sector conocido como «Las Caras Talladas», ubicado a unos 14 kilómetros de Rawson. Según la información publicada en el sitio Red43, el hombre fue divisado por turistas mientras flotaba cerca de la costa y presentaba signos de violencia.

El subjefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala, a cargo de la investigación detalló que estaba maniatado de pies y manos con cuerdas, y envuelto en una frazada.

Como era imposible identificarlo, se ordenó una autopsia y este miércoles se logró confirmar que la víctima era un hombre de unos 38 años, oriundo de Villa Regina y con antecedentes por infracción a la ley de estupefacientes, aunque no revelaron su nombre.

Macabro hallazgo en Chubut: lo que se sabe del hecho

El operativo lo encabezó el fiscal general Leonardo Cheuquemán, quien dispuso el traslado de cuerpo a la morgue judicial para realizarle las pericias.

El comisario Zabala destacó que fue difícil extraer el cuerpo debido a la geografía del lugar: «Recién cerca de las 23 horas se logró extraer el cuerpo del sector y llevarlo para el examen médico forense y la toma de rastros papilares«, comentó.

Además detalló que el cuerpo fue encontrado por una pareja que recorría la zona y vio que estaba envuelto en sábanas. «El lugar es de muy difícil acceso, con acantilados y marea alta, lo que complicó las tareas de rescate«, explicó Zabala.

Por disposición judicial, los investigadores dijeron no revelar el nombre de la persona ya que indicaron que primero deben comunicárselo a los familiares de la víctima. Zabala aportó que la víctima llevaba entre tres y cuatro meses viviendo en Chubut.

En cuanto a las causas de muerte, el informe de autopsia reveló que presentaba múltiples lesiones y ataduras tanto en manos como pies. ”Por las características del hallazgo y los antecedentes de la víctima, la Brigada de Investigaciones está abocada a determinar el trasfondo de lo sucedido”, indicó Zabala.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Rawson, que trabaja junto a la División de Criminalística y la Brigada de Investigaciones para esclarecer el crimen.