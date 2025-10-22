Confirmado: el cuerpo hallado en el río Negro era del joven de 20 años que estaba desaparecido en Viedma

El cuerpo hallado en el río Negro era del joven de 20 años que estaba desaparecido en Viedma

Terminó la autopsia sobre el cuerpo que había sido hallado el pasado martes en el río Negro y el resultado reveló que pertenecía al joven de 20 años que era buscado intensamente por su familia en Viedma: Carlos Alberto Tomasini. Fuentes oficiales informaron a Diario RÍO NEGRO que el cuerpo será entregado a su familia en las próximas horas.

El cuerpo fue hallado el martes en el kilómetro 58, cerca de la balsa de Guardia Mitre. Debido al estado, las autoridades no pudieron identificarlo de forma inmediata y ordenaron realizarle la autopsia.

El análisis se realizó este 22 de octubre y cerca del mediodía se confirmó el resultado. Fue así que se reveló que, lamentablemente, el cuerpo pertenecía a Carlos Tomasini y resaltaron que «no presentaba signos de criminalidad».

La búsqueda de Carlos Tomasini en Viedma

Carlos Alberto Tomasini era un joven de 20 años, oriundo de Viedma, que fue denunciado como desaparecido por su familia. Según la información aportada, fue visto por última vez el 8 de octubre cuando salió de su casa ubicada en el barrio San Martín.

El joven, al momento de su desaparición, vestía una camisa negra, un pantalón jeans azul y unas zapatillas.

Su madre, preocupada, había pedido ayuda en redes sociales ya que aseguró que el joven no solía salir sin avisar. Además difundió fotos del Carlos para aportar en la búsqueda.