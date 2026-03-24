Encontraron muerto a un joven en Neuquén: era de Jacobacci e investigan las causas

El joven fue hallado sobre la vía pública, en un sector cercano al centro del barrio. Foto: archivo.

Un joven de 25 años fue encontrado sin vida durante la madrugada de este martes en la esquina de Coihue y Pelagatti, en el barrio Toma La Familia de Neuquén. La Policía acudió al lugar tras el llamado de una vecina y el personal médico constató la muerte en el lugar.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) informaron a Diario RÍO NEGRO que en el transcurso de este martes se realizará la autopsia para establecer fehacientemente las causales de muerte. Al parecer, no habría intervención de terceros.

Qué se sabe de la muerte del joven en Neuquén

El comisario inspector Rubén Rodríguez informó que a las 01.23 personal policial tomó conocimiento del hecho después del aviso de una mujer que se encontraba en el sector.

Rodríguez indicó que los efectivos intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y luego convocaron al SIEN. “Se hace presente una ambulancia a cargo de la doctora Soto y hacen las primeras intervenciones con resultados negativos, por lo que se constata el deceso del masculino”, indicó en una entrevista con LU5.

La Policía preservó la escena hasta la llegada de Criminalística y avanzó con las primeras averiguaciones sobre la identidad de la víctima. “Era oriundo de Jacobaci”, informó el comisario inspector y agregó que tomaron contacto con la familia para reunir datos sobre sus antecedentes de salud.

En el lugar intervinieron efectivos, una ambulancia del SIEN y Criminalística,. Foto: archivo.

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo fue hallado sobre la vía pública y no presentaba señales compatibles con una agresión. “No presentó signos de criminalidad”, afirmó Rodríguez, quien remarcó que se aguarda el resultado de la autopsia para establecer fehacientemente la causa de muerte.

Rodríguez también explicó que en el lugar no hay cámaras del centro de monitoreo y que se hicieron tareas en las inmediaciones para intentar reconstruir los movimientos previos del joven. “Estamos esperando una vez que practiquen la autopsia a ver cuales son los resultados”, sostuvo.