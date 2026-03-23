A un mes de la desaparición de Kevin Hernández, marcharon en Lamarque y la familia sumó al abogado del caso Solano

Familiares y vecinos marcharon en Lamarque a un mes de la desaparición de Kevin Hernández, con un reclamo sostenido por respuestas y justicia. Foto Jorge Silva.

A un mes de la desaparición de Kevin Hernández, la familia del joven volvió a movilizarse en Lamarque con un reclamo que se sostiene desde el primer día: saber qué pasó. La marcha, realizada en el centro de la localidad, se desarrolló de manera pacífica y con una fuerte consigna: «Alguien sabe algo».

La jornada dejó además una novedad clave en la causa. Tras semanas sin resultados concretos, los familiares confirmaron a Diario Río Negro la contratación de Leandro Aparicio, un abogado con experiencia en casos complejos de la región, en busca de darle un nuevo impulso a la investigación.

Una marcha en silencio y con reclamos

La movilización se llevó adelante desde la plaza Santa Genoveva, frente al edificio municipal, con la participación de vecinos que acompañaron el pedido de justicia. Según relataron los organizadores, se trató de una manifestación en silencio, sin disturbios, pero con una fuerte carga simbólica.

Luz Núñez, pareja de Kevin Hernández, participó de la movilización y volvió a exigir avances en la investigación. Foto Jorge Silva.

«Alguien sabe algo», fue la consigna que se repitió durante toda la jornada. Para la familia, el paso del tiempo sin avances refuerza la idea de que hay personas que conocen lo ocurrido y no lo dicen.

Tras la marcha, se informó sobre la posibilidad de que se sume la intervención de la Policía Federal en los próximos días, un pedido que los allegados venían realizando desde hace semanas. Cabe recordar que, en las primeras diligencias sobre el río Negro, personal de Prefectura colaboró con los rastrillajes.

Un mes sin rastros

Kevin Hernández fue visto por última vez el 22 de febrero en Lamarque. Desde entonces, no hubo comunicaciones ni indicios firmes sobre su paradero.

A pesar de un despliegue policial sin precedentes en el Valle Medio, que incluyó rastrillajes en campos, canales, lagunas y zonas rurales, no se encontraron elementos que permitan reconstruir qué ocurrió.

La comunidad de Lamarque acompañó a la familia de Kevin Hernández en una nueva jornada de reclamo a un mes sin rastros. Foto Jorge Silva.

«No hay una pista, no hay nada», expresó Luz Núñez, pareja del joven, quien además aseguró que el caso sigue sin detenidos a un mes de la desaparición.

La llegada de un abogado clave

En medio del reclamo, la familia confirmó que decidió incorporar a la causa al abogado Leandro Aparicio, reconocido por su participación en el caso de Daniel Solano.

Según explicó Luz, el objetivo es tener mayor acceso a la información del expediente y a las medidas que se están realizando. «Esperamos ver los rastrillajes, los allanamientos, por dónde va la causa«, señaló.

La decisión responde a la necesidad de contar con un seguimiento más cercano de la investigación, ante la percepción de falta de respuestas y de información detallada sobre los avances.

Reclamos por demoras y falta de resultados

Durante la entrevista posterior a la marcha, la familia volvió a cuestionar los tiempos de la investigación. Uno de los puntos señalados fue la demora en la posible intervención de la Policía Federal.

«¿Por qué tuvimos que esperar un mes?», planteó Luz, quien consideró que esa medida debería haberse tomado antes.

También hicieron referencia a las pericias pendientes, como las realizadas sobre vehículos secuestrados, cuyos resultados aún no están disponibles. «Todo tarda, todo es negativo», resumieron.

El foco en el último contacto

Para la madre de Kevin, María Ayala, la clave del caso sigue estando en la última persona que fue vista con su hijo.

«Él es el único que sabe», afirmó con contundencia tras la manifestación, al insistir en que ese individuo debería estar detenido. Según la familia, sus declaraciones presentan contradicciones y lo ubican como un elemento central de la investigación.

Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas suficientes para avanzar en su imputación, por lo que continúa en libertad. Solo está notificado sobre su incorporación al legajo judicial.

Un reclamo que no se detiene

La familia aseguró que el acampe frente al municipio continuará y que las medidas de visibilización seguirán hasta obtener respuestas.

«Nosotros no nos vamos a mover hasta que Kevin aparezca», remarcaron, al tiempo que insistieron en la necesidad de que quienes tengan información se acerquen a declarar, incluso de forma anónima.

Además, sostienen que no se trató de una sola persona. «No es uno, son muchos los que no hablan», afirmó Luz, reforzando la hipótesis de una posible complicidad múltiple en lo ocurrido.

Expectativa por un posible giro

La posible intervención de la Policía Federal y la incorporación de un abogado marcan un nuevo escenario en la causa.

Para la familia, ambas decisiones representan una oportunidad para reactivar una investigación que, hasta ahora, no logró ofrecer respuestas concretas.

Mientras tanto, Lamarque sigue atravesada por la incertidumbre. A un mes de la desaparición, el caso de Kevin Hernández continúa siendo un enigma abierto, sostenido por el reclamo de una familia que no deja de exigir verdad y justicia. La consigna sigue vigente: «Alguien sabe algo». Y el pedido es claro: que hablen.