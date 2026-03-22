Caos en la madrugada de Viedma: una pareja protagonizó destrozos en la vía pública y terminó detenida

Un hombre de 23 años y una mujer de 18 fueron detenidos durante la madrugada de este domingo en Viedma, acusados de protagonizar una serie de hechos de vandalismo en diferentes sectores de la capital rionegrina.

El episodio se inició cerca de las 2, cuando un llamado al 911 alertó sobre una pareja que se encontraba agrediéndose en la intersección de los bulevares Sussini e Ituzaingó. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 1° entrevistó a una mujer, quien denunció que los involucrados habían dañado el capot de un automóvil estacionado en la vía pública, propiedad de su padre.

Tras el hecho, la pareja se dio a la fuga en dirección al barrio Santa Clara, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda por parte de la Policía.

Minutos más tarde, un vecino de la calle Formosa volvió a dar aviso a las autoridades al advertir que una pareja había provocado destrozos en los vidrios de una vivienda cercana. Según relató, luego ingresaron a un departamento que alquilan dentro de su propiedad.

Con los datos aportados y la descripción de los sospechosos, los efectivos lograron ubicarlos en la vía pública y proceder a su identificación. Finalmente, ambos fueron aprehendidos y trasladados a la unidad policial. La fiscal de turno dispuso que permanezcan detenidos en el marco de una causa por daños.

Detuvieron a un joven por resistencia a la autoridad tras un procedimiento policial en Viedma

Un joven de 25 años fue aprehendido durante la mañana de este domingo en Viedma, acusado de resistencia a la autoridad luego de protagonizar un incidente durante un operativo en la vía pública.

El hecho se registró pasadas las 6, en la intersección de las calles Saavedra y Perito Moreno, cuando personal de la Comisaría 1° que realizaba tareas de patrullaje detectó una motocicleta mal estacionada y con las llaves colocadas.

Al intentar ubicar al propietario del rodado, los efectivos lograron dar con el conductor en las inmediaciones. Según informaron, el joven presentaba signos evidentes de estar bajo los efectos del alcohol.

Al ser requerido para exhibir la documentación de la motocicleta, manifestó no contar con la misma. Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal de tránsito municipal para continuar con el procedimiento. Sin embargo, cuando los inspectores intentaron realizarle el test de alcoholemia, el conductor se negó y adoptó una actitud agresiva tanto con los agentes municipales como con el personal policial.

Frente a este comportamiento, los uniformados procedieron a su aprehensión y traslado a la unidad policial. La fiscal de turno dispuso las actuaciones correspondientes, que incluyeron la constatación de domicilio, verificación de antecedentes, intervención del médico policial y notificación a la defensa oficial.