ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Policiales

Encontraron un cuerpo cerca del lago Nahuel Huapi: investigan si se trata de un desaparecido en Bariloche

El hallazgo se produjo en una costa del lado de Neuquén, cerca del mirador del río Limay.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza Google Maps.

Foto: Gentileza Google Maps.

Este jueves encontraron un cuerpo en la costa del lago Nahuel Huapi. La Policía de Neuquén interviene en el caso e intentan determinar la identidad de un hombre desaparecido en la zona.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el hallazgo se produjo en horas de la tarde del lado neuquino, cerca del mirador del río Limay.

En el hecho interviene personal policial junto al gabinete de Criminalística de Junín de los Andes.

Intentan determinar si se trata de un hombre desaparecido en Bariloche

Fuentes relacionadas al caso trascendieron una posible autopsia para poder identificar a la persona fallecida. Investigan si se trata de un hombre de 60 años que era intensamente buscado en Río Negro, quien fue visto por última vez este miércoles en Bariloche.


Temas

Hallazgo de cuerpo

Lago Nahuel Huapi

Neuquén

Este jueves encontraron un cuerpo en la costa del lago Nahuel Huapi. La Policía de Neuquén interviene en el caso e intentan determinar la identidad de un hombre desaparecido en la zona.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios