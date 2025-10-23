Encontraron un cuerpo cerca del lago Nahuel Huapi: investigan si se trata de un desaparecido en Bariloche

Este jueves encontraron un cuerpo en la costa del lago Nahuel Huapi. La Policía de Neuquén interviene en el caso e intentan determinar la identidad de un hombre desaparecido en la zona.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el hallazgo se produjo en horas de la tarde del lado neuquino, cerca del mirador del río Limay.

En el hecho interviene personal policial junto al gabinete de Criminalística de Junín de los Andes.

Intentan determinar si se trata de un hombre desaparecido en Bariloche

Fuentes relacionadas al caso trascendieron una posible autopsia para poder identificar a la persona fallecida. Investigan si se trata de un hombre de 60 años que era intensamente buscado en Río Negro, quien fue visto por última vez este miércoles en Bariloche.