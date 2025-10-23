Mapa | En qué mirador de Neuquén encontraron un cuerpo cerca del lago Nahuel Huapi este jueves

Este jueves encontraron un cuerpo cerca del lago Nahuel Huapi. El hallazgo se produjo en inmediaciones de un mirador de Neuquén. Qué es lo que se sabe hasta el momento.

En circunstancias que aún no fueron aclaradas oficialmente, una persona fue hallada sin vida en inmediaciones del mirador río Limay, el cual queda por la Ruta 40, cerca de Dina Huapi.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió cerca de las 14 y en el caso intervino personal policial junto al gabinete de Criminalística de Junín de los Andes y la Fiscalía de Villa La Angostura.

El asistente letrado Ramiro Amaya dispuso que el cuerpo sea trasladado a la ciudad de Neuquén para que se realice la autopsia y determinar las causas del deceso.

Mientras tanto, en horas de la noche la Policía de Río Negro confirmó que la persona hallada sin vida era Héctor Horacio Hernández, el hombre de 60 años que era intensamente buscado en Bariloche desde este miércoles.

Gran operativo de rescate en el volcán Lanín

Buscan intensamente a dos personas que se extraviaron en el volcán Lanín este jueves. El operativo de rescate se lleva a cabo justo cuando se aguarda el ingreso de un frente frío con nieve y viento blanco.

Según informaron las autoridades del parque nacional, se activó el protocolo de emergencia por un par de personas extraviadas en la cara sur del volcán, en una zona no habilitada y de difícil acceso.

El gran operativo es llevado a cabo por 20 agentes del parque nacional Lanín, rescatistas del ICE Lanín y guardaparques de Tromen y Puerto Canoa.

El pronóstico para encontrar a las personas extraviadas es adverso, ya que en la zona aguardan el ingreso de un frente frío que incluirá nieve y viento blanco.