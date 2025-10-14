Encuentran el cuerpo de una mujer en Neuquén: "Está a la orilla de un canal, vestida"

Un impactante hallazgo sacudió el extremo oeste de la ciudad de Neuquén este martes. El cuerpo de una mujer, a orillas de un canal fue informado desde la Comisaría 12. El punto exacto es jurisdicción del barrio Valentina Norte Rural.

Una fuente que está en el lugar detalló a Diario RÍO NEGRO que el cuerpo está boca abajo, con ropa, parcialmente en contacto con el agua.

«Está a la orilla de un canal, vestida», explicó y agregó que es una zona de Chacras sobre la calle Trenque Lauquen casi Pergamino.

En el lugar está trabajando personal de criminalística y Comisaría 12. La investigación quedó a cargo de la fiscal Lucrecia Sola que también se encuentra en el sitio.

El canal está sobre la calle Trenque Lauquen

El cuerpo, según precisó la fuente, está en avanzado estado de descomposición, por lo que la identificación se realizará mediante una autopsia judicial.

En las primeras acciones se tomaron fotografías para cotejar si la vestimenta coincide con la utilizada por mujeres que fueron denunciadas como desaparecidas en Neuquén.

Si bien el lugar está alejado del centro, es una zona donde hay tránsito de empresas y según se pudo saber, ya se solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad del radio cercano.