Conmoción en Neuquén por el hallazgo del cuerpo: investigan si se trata de Azul Semeñenko

Encuentran el cuerpo de una mujer en Neuquén: "Está a la orilla de un canal, vestida" (Gentileza).

Este martes encontraron un cuerpo a la orilla de un canal sobre la calle Trenque Lauquen, casi en la intersección con Pergamino, en el barrio Valentina Norte Rural. Fuentes relacionadas confirmaron a Diario RÍO NEGRO que se trata de una mujer. Investigan si la víctima sería Azul Semeñenko, desaparecida hace casi 20 días.

Según precisó la fuente, el cuerpo está en avanzado estado de descomposición, por lo que para confirmar la identidad habrá que esperar a los resultados de la autopsia. En las primeras acciones se tomaron fotografías para cotejar si la vestimenta coincide con la utilizada por mujeres que fueron denunciadas como desaparecidas en Neuquén.

«En las próximas horas, cuando finalice el trabajo del personal de Criminalística en el lugar, será trasladado hacia la Ciudad Judicial para que el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial realice la autopsia y la identificación», reiteraron desde el Ministerio Público Fiscal.

Búsqueda de Azul: Despliegue interprovincial de Neuquén y Río Negro por la última señal del celular

A casi veinte días de la última vez que fue vista Azul Semeñenko, la Policía de Neuquén, bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos contra las Personas a cargo del doctor Andrés Azar, intensificó el operativo de búsqueda.

Según detalló en Radio 7 el superintendente de Investigaciones, comisario mayor Dante Catalán, el rastrillaje comenzó de manera preliminar con canes, personal policial y bomberos, pero se amplió significativamente en los últimos días.

¿Dónde está Azul? Exigen su aparición con vida. (Oscar Livera).

«A partir de este fin de semana se sumaron otras instituciones tanto de nuestra provincia como la provincia de Río Negro», explicó Catalán. La búsqueda cuenta con la colaboración de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo que aportó dos embarcaciones, drones, personal y una ambulancia, además de Prefectura Naval, Defensa Civil y bomberos de Río Negro.

Estos equipos rastrillaron el área fluvial «desde lo que es el límite de las provincias hasta la Isla Jordan» mediante embarcaciones.

El eje principal del operativo se basa en una pista de telefonía. El comisario confirmó que la mujer fue vista por última vez el día 24 de septiembre a las 20 horas, pero su teléfono «impacta el día 25 en horas de la madrugada, 4:20», en una zona aledaña a las calles Chocón y Tronador.

«A raíz de eso es que se intensificó la búsqueda en el lugar. El sector de búsqueda sería la zona aledaña a las calles, calle Obreros Argentinos final, calle Chocón al final, Península,» precisó Catalán.

A pesar del amplio despliegue y del análisis de evidencia digital, el comisario admitió que hasta este martes por la mañana no se habían obtenido resultados.

Hizo un llamado a la sociedad a colaborar: «Cualquier noticia, novedad o algún noticiamiento relacionado a esta señora que se informe en la unidad policial más cercana o en su defecto a los abonados 101».

«No estamos todas»: Neuquén se movilizó este lunes por la aparición con vida de Azul y Luciana

El pueblo de Neuquén mantiene activas las búsquedas de Azul y de Luciana Muñóz, la joven de 21 años desaparecida desde el 13 de julio de 2024.

«Un mes más sin Luciana», fue la frase que convocó a movilizarse el lunes 13 de octubre a las 18:30 en el Monumento a San Martín, sobre avenida Argentina y Roca.

«No vamos a bajar los brazos, esto se tiene que esclarecer. La Justicia tiene que hablar, ya basta de silencio, ya basta de impunidad. El Gobierno tiene que salir también y respaldarnos a nosotros como familia porque es una ciudadana de Neuquén capital a la que tienen que buscar», reclamó su mamá, Lila Aguerre, durante la conferencia a un año de su desaparición.