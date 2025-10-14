Intensa búsqueda de una joven de 16 años en Neuquén: «Cada minuto es fundamental»

Una intensa búsqueda se lleva a cabo en la ciudad de Neuquén por la desaparición de una joven de 16 años. La comunidad educativa del CPEM 34 solicitó ayuda a toda la población: «Cada minuto es fundamental».

La adolescente fue identificada como Sophia García y, si bien aún no se sabe cuándo fue la última vez que la vieron, su familia difundió que llevaba puesto un buzo azul con mangas y capucha roja, calza negra o gris, y zapatillas marca Adidas color violenta y rosa.

Desde la Policía de Neuquén emitieron una alerta de «ubicación y retención» y agregaron que la joven tiene el cabello corto y de color rojizo, es de tez blanca y ojos marrones, de contextura delgada y mide 1,55 metros.

Ante cualquier información, solicitan brindarla ante la comisaría 41 de forma presencial ó al número 4331931.

El comunicado del CPEM 34

Desde el CPEM 34 indicaron que Sofía es una estudiante de su institución y solicitaron a la comunidad ayuda para encontrar su paradero: «Es muy importante que si tienen algún dato, si la vieron, lo informen. cada minuto es fundamental».

«Sofi, tus profes te estamos buscando, te queremos mucho y no vamos a parar de buscarte. Es fundamental que puedas estar en tu casa con las personas que te cuidan, que puedas estar en tu lugar seguro», añadieron.