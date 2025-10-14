Mapa | En qué parte de Neuquén encontraron el cuerpo de una mujer: Criminalística interviene en el lugar

Un estremecedor hallazgo se produjo este martes en el oeste de Neuquén. El cuerpo de una mujer fue encontrado en un canal en un grave estado de descomposición. En dónde fue encontrada la víctima.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, la víctima fue localizada en horas de la tarde a la orilla de un canal sobre la calle Trenque Lauquen, casi en la intersección con Pergamino, en el barrio Valentina Norte Rural.

Si bien el lugar está alejado del centro, es una zona donde hay tránsito de empresas y ya se solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad del radio cercano.

Qué se sabe del hallazgo del cuerpo de una mujer en Neuquén

De acuerdo a las primeros datos que se revelaron, el cuerpo de la mujer fue detectado boca abajo, estaba con prendas de vestir y parcialmente en contacto con el agua.

Una fuente cercana al operativo precisó que la víctima fue hallada en avanzado estado de descomposición, por lo que la identificación se realizará mediante una autopsia judicial.

En el lugar está trabajando personal de Criminalística y de la Comisaría 12. La investigación quedó a cargo de la fiscal Lucrecia Sola, que también se encuentra en el sitio.

En las primeras acciones se tomaron fotografías para cotejar si la vestimenta coincide con la utilizada por mujeres que fueron denunciadas como desaparecidas en Neuquén.