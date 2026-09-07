Golpe al narcomenudeo en Los Menucos: secuestran marihuana, cocaína y documentación de venta en un allanamiento

Un operativo antidrogas encabezado por la División Toxicomanías de Los Menucos culminó con el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y registros de clientes. El procedimiento, enmarcado en las tareas de prevención que lleva adelante la Policía de Río Negro contra la comercialización de drogas, permitió imputar a dos personas en una causa que tramita en la Justicia Federal por presunta infracción a la Ley 23.737.

Investigación y operativo nocturno

El allanamiento se concretó en un domicilio sobre la calle Entre Ríos, entre Río Negro y Chubut, donde reside el principal sospechoso. La causa surgió tras un mes y medio de tareas de inteligencia iniciadas por la propia unidad especializada.

Debido a la complejidad del procedimiento, la irrupción contó con el apoyo táctico del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de General Roca y se extendió desde la noche hasta altas horas de la madrugada.

El operativo dio con cocaína y marihuana en distintos formatos.

Los elementos incautados

Durante la inspección de la vivienda, las fuerzas de seguridad secuestraron diversos elementos vinculados al tráfico de sustancias a pequeña escala. Entre ellos 25 gramos de sustancia vegetal fraccionada (marihuana) y siete cigarrillos de armado artesanal (9 gramos en total), confirmados mediante prueba de campo.

También había un recipiente plástico con dos envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, cuyo peso definitivo será peritado por orden judicial.

En el lugar se encontró dinero en efectivo de curso legal, anotaciones con registros detallados de ventas y clientes, una tablet, dos teléfonos celulares y dos encomiendas postales dirigidas al investigado.

Situación procesal e imputación

A partir del material secuestrado y la evidencia recolectada, la Fiscalía Federal dispuso la imputación de dos personas vinculadas con la vivienda.

Todos los elementos incautados quedaron a resguardo del fuero federal para avanzar con las correspondientes medidas de prueba y definir la situación registral de los involucrados.