Denuncias por venta de drogas derivaron en un allanamiento en Plottier: dos detenidos y cocaína secuestrada

El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio El Chacay, donde los investigadores encontraron sustancias y elementos de interés para la causa.

Una investigación iniciada a partir de denuncias por presunta venta de drogas derivó en un allanamiento en una vivienda del barrio El Chacay de Plottier. La Policía del Neuquén secuestró casi 26 gramos de cocaína, 24 gramos de cannabis y $272.000 en efectivo, además de otros elementos vinculados a la comercialización.

Durante el procedimiento, fueron detenidas dos personas. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad y se investiga una presunta infracción a la Ley 23.737.

La investigación comenzó por denuncias

Según informó la Policía, la pesquisa se inició a partir de denuncias recibidas a través de Narcoweb y remitidas a la Fiscalía de Narcocriminalidad. Durante aproximadamente un mes, efectivos de la División Antinarcomenudeo realizaron tareas para identificar el domicilio y a una de las personas que estaría vinculada con la actividad investigada.

Con esos elementos, la fiscalía solicitó una orden judicial de allanamiento. El operativo fue llevado adelante por personal del Departamento Antinarcóticos, con la participación de ocho policías y dos camionetas identificables.

Cocaína, cannabis y dinero

En el domicilio fueron hallados 25,94 gramos de clorhidrato de cocaína y 24 gramos de cannabis sativa. También se secuestraron $272.000, un teléfono celular, una balanza, recortes, anotaciones y una munición calibre 38.

De acuerdo con la información oficial, los elementos encontrados fueron considerados indicios vinculados con la presunta comercialización de estupefacientes. Las dos personas que se encontraban en la vivienda fueron trasladadas a una dependencia policial.

La Policía señaló que el procedimiento permitió avanzar sobre un punto de venta que había sido identificado durante la investigación y que la intervención se realizó tras reunir elementos suficientes para solicitar la medida judicial.

Dos personas quedaron detenidas

Finalizado el allanamiento y en función de los elementos secuestrados, el fiscal interviniente dispuso la detención de las dos personas para avanzar con la formulación de cargos.

El operativo contó además con la colaboración de efectivos de la Comisaría de Plottier. La investigación continúa bajo intervención de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad para determinar las responsabilidades y avanzar con las actuaciones correspondientes.