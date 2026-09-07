Recuperan en Neuquén un auto robado hace más de 10 años en Buenos Aires que circulaba sin patente

Un patrullaje preventivo en Neuquén capital finalizó con la recuperación de un vehículo con pedido de captura desde hace casi una década. El operativo, a cargo del personal de la División Motorizada (DeMoSe), permitió detectar un automóvil con severas irregularidades en su identificación en la zona este de la ciudad.

Controles preventivos y detección de anomalías

El procedimiento se llevó a cabo el domingo por la noche sobre la calle Primeros Pobladores, en el marco de una orden operacional de patrullaje. Durante el recorrido, los uniformados advirtieron la presencia de un Volkswagen Beetle que transitaba sin la chapa patente colocada, lo que motivó su inmediata intercepción.

Al inspeccionar el rodado, los efectivos cotejaron la documentación del vehículo y notaron inconsistencias directas. La primera fue que el dominio grabado en los cristales no coincidía con el número de chasis visible en el parabrisas.

Tras la verificación con personal especializado, se determinó que el chasis correspondía a un vehículo con pedido de secuestro activo por robo, radicado el 11 de febrero de 2015 en la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires.

Un hombre que se presentó en el lugar afirmó ser el dueño del rodado y exhibió la tarjeta del vehículo, pero el documento no correspondía al automóvil inspeccionado.

El auto fue secuestrado durante el operativo en Neuquén capital.

Secuestro del vehículo y situación procesal

Por orden de las autoridades judiciales competentes, el automóvil fue secuestrado y trasladado a una sede policial para su resguardo. En tanto, el conductor fue demorado preventivamente por presunta infracción vinculada al delito de encubrimiento.

Las actuaciones administrativas quedaron registradas a disposición de la justicia para continuar con las diligencias de rigor.